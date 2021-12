Come scegliere la scuola superiore: in Bassa Romagna tante attività di orientamento per gli studenti

In Bassa Romagna sono in programma una serie di incontri formativi online per permettere a ragazzi e ragazze di scegliere nel migliore dei modi la scuola superiore.

Gli incontri sono rivolti a studenti e famiglie dei ragazzi frequentanti la terza media nelle scuole del territorio, e sono così suddivisi: giovedì 2 dicembre per la scuola media di Bagnacavallo; venerdì 3 dicembre per il Sacro cuore di Lugo; giovedì 9 dicembre per la scuola media di Fusignano; venerdì 10 dicembre per le scuole medie di Conselice e Lavezzola; martedì 14 dicembre per la scuola media “Silvestro Gherardi” di Lugo. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 18 alle 20, tranne che per il Sacro cuore, che sarà dalle 20.15 alle 22.15.

Negli istituti di Cotignola, Massa Lombarda, Gherardi, Fusignano e Alfonsine sono già stati calendarizzati incontri di orientamento nelle terze medie.

Inoltre, alcune scuole (Baracca e Gherardi di Lugo e scuola media di Fusignano) hanno richiesto l’intervento del presidio territoriale dell’orientamento, per fornire agli allievi in particolare difficoltà o indecisione dei colloqui individuali o in piccolo gruppo.

Il presidio territoriale resta comunque costantemente attivo e a disposizione degli istituti scolastici e delle famiglie che avessero bisogno di informazioni o consulenza.

In alcuni istituti sono stati organizzati incontri formativi anche per docenti, a seconda dell’interesse verso singole tematiche.Le attività rientrano nel “Piano territoriale per l’orientamento e il successo formativo per l’anno scolastico 2021/2022 della Provincia di Ravenna”, e sono organizzate da Aeca.