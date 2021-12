Progetto #Green EuRoPe: presentato all’IPSEOA Tonino Guerra di Cervia il Decalogo delle buone pratiche green

Grande interesse e partecipazione all’IPSEOA Tonino Guerra per l’evento conclusivo dei percorsi #GREEN EuRoPe realizzati a Cervia, dove tra la cittadinanza invitata a condividere i risultati del progetto erano presenti tantissimi giovani e studenti, che hanno seguito con attenzione tutti gli interventi.

Durante l’incontro le Ambasciatrici e Ambasciatori del progetto #GREEN EuRoPe hanno presentato il decalogo delle buone pratiche #GREEN, realizzato a seguito di un percorso di formazione tra progettualità e partecipazione attiva, che li ha spinti a riflettere sull’impatto ambientale dei nostri comportamenti quotidiani ed ad adottare una nuova serie di abitudini per proteggere l’ambiente e facilitare la transizione ecologica. Un invito rivolto a tutti, per contribuire ognuno nel proprio quotidiano, al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal.

A questo si aggiunge la presentazione, a cura degli studenti dell’IPSEOA Tonino Guerra, del progetto “Alimentazione, salute e ambiente. Il chilometro zero e gli chef del domani”.

Una dimostrazione di come attraverso il cibo si possa acquisire consapevolezza in merito all’utilizzo di prodotti locali e di stagione, a favore della biodiversità e della sostenibilità ambientale, perché, come è emerso durante l’incontro “Il futuro passa sempre tra i banchi di scuola!”.

E’ stata anche l’occasione migliore, data la presenza di tantissimi giovani, per proiettare l’intervento su Sky tg24 on Twitter, della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dove ha annunciato che il 2022 sarà l’Anno Europeo dei Giovani.

#GREEN_EuRoPe è co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (L.R. N. 16/2008), che promuove iniziative di sostegno alla cittadinanza europea. Si focalizza sull’attuazione del Green Deal europeo a livello territoriale.

L’assessore alla Scuola Cesare Zavatta ha dichiarato: “Un’iniziativa di grande valore formativo per sensibilizzare in particolare le giovani generazioni ai temi dell’ecologia e alle buone pratiche quotidiane per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Ringrazio la Dirigente Scolastica Scilla Reali e tutto lo staff dell’IPSEOA Tonino Guerra per aver ospitato e collaborato al buon esito dell’evento. L’accoglienza, la grande partecipazione e l’interesse degli studenti è la dimostrazione di come ancora una volta la scuola sia un importante ambasciatrice del territorio per trasmettere la cultura Green”.