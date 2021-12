Faenza. ITIP Bucci si aggiudica le Olimpiadi Robotiche di Forlì

Grandi soddisfazioni quelle raccolte dai due team di ITIP Bucci alle recenti Olimpiadi Robotiche di Forlì svoltesi i 4 e 5 dicembre scorsi durante Expo Elettronica nei padiglioni fieristici di via Punta di Ferro.

Le rappresentative di 4ªA e 4ªE dell’indirizzo elettronico, accompagnate dai professori Vincenzo Curcetti e Luca Zannoni si sono aggiudicate rispettivamente il primo e il secondo posto, relegando sul terzo gradino del podio i “colleghi” del Liceo scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì.

Per aggiudicarsi la vittoria le squadre hanno dovuto innanzitutto programmare il software del robot messo a disposizione da Makerslab, con cui poi sono sfidati nelle quattro prove previste dal regolamento:

– Line-Follower: i robot seguono autonomamente un tracciato grazie all’utilizzo di sensori agli infrarossi.

– Sumo-Robot: i robot spingono autonomamente il robot avversario fuori dal ring tramite un sensore agli ultrasuoni.

– Robo-Labirinto: i robot devono uscire autonomamente da un tracciato.

– Robo-Calcio: i robot pilotati da remoto dai ragazzi devono segnare nella porta avversaria.

Le rappresentative in gara hanno ottenuto in premio alcune pubblicazioni sui prototipi di Makerslab mentre per ITIP Bucci si tratta di un altro bel riconoscimento alla qualità della formazione didattica offerta ai propri studenti.