Mingozzi (Gruppo Sapir): 1.400 matricole e 4mila studenti, cresce ancora la città universitaria

Giannantonio Mingozzi, presidente di TCR, è intervenuto in rappresentanza del Gruppo Sapir su delega del presidente Sabadini al Consiglio di indirizzo della Fondazione Flaminia che ha approvato il bilancio di previsione 2022 ed il programma triennale. Apprezzando le relazione di Mirella Falconi che ha considerato prioritari i servizi agli studenti, le crescenti esigenze abitative, il rapporto di grande fiducia con l’Ateneo, con il Comune e le istituzioni pubbliche, con la Fondazione Cassa e le imprese socie, Mingozzi ha detto che “l’insediamento universitario ravennate vive oggi un momento straordinario non solo per il record di immatricolazioni (1400) e il numero di studenti che va ben oltre i 4000 iscritti ma soprattutto per la capacità innovativa dei corsi di laurea, dei centri di ricerca, laboratori e sedi di studio che sono all’avanguardia per impegno dei docenti e del personale amministrativo, ma soprattutto per il contributo offerto alla formazione delle nuove leve imprenditoriali. Oggi più che mai il sostegno dell’economia e delle aziende ravennati è fondamentale per consolidare una fase di crescita universitaria che ha bisogno del supporto pubblico e privato – ha sottolineato Mingozzi – e le aziende del porto continueranno a fornire quel patrimonio di orientamenti formativi e di risorse che ne fanno un partner d’eccellenza per i nuovi corsi e per la promozione dei Master e degli inserimenti lavorativi.”

Mingozzi, per il gruppo Sapir, ha concluso esprimendo soddisfazione per i passi avanti compiuti dal progetto per il nuovo Studentato e per l’avvio di Medicina ed ha ringraziato la presidente Falconi per il grande impegno e la prof. Elena Fabbri che ha guidato il Campus verso risultati di ricerca e innovazione apprezzati in Italia ed in Europa.