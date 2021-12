Seconda edizione del GiocaBucci a Faenza, le 5 coppie vincitrici

Si è concluso all’Itip Bucci di Faenza l’attesissimo quiz online, che ha visto la sua seconda edizione. Dietro le due serate del 16 e del 21 dicembre, ci sono discussioni, battibecchi, battute e risate dei docenti organizzatori, che nella scelta delle domande hanno messo in gioco anche passioni e gusti propri, da quelli culinari, a quelli musicali e cinematografici. Non sono mancati accesi scontri, come si può ben immaginare, ma i cinque insegnanti in questione di certo hanno dimostrato di avere in comune una cosa: l’idea di una scuola davvero aperta alle famiglie, capace di trasmettere non solo conoscenze, ma anche contenuti e proposte alternative, in linea dunque con la cifra che caratterizza l’Istituto.

Anche quest’anno il quiz è stato condotto dal prof. Antonio Tricarico, ormai più che disinvolto nel suo ruolo di showman, supportato dalle professoresse Delia Bellosi e Rosa Randi, vallette qualche volta disubbidienti, che hanno però promesso di dare il massimo nella prossima edizione – hanno infatti già annunciato inedite esibizioni canore. Assai attente e scrupolose, le professoresse Anna Bruno e Daniela Carella si sono rivelate giudici dallo zelo ammirevole, quanto implacabile.

La premiazione è avvenuta giovedì 23 Dicembre nella sede di via Nuova, alla presenza della Dirigente, prof.ssa Gabriella Gardini, e del vicepreside, prof Antonio Piazza, che, insieme agli organizzatori, hanno consegnato premi, medaglie e attestati, nonché porto gli auguri, alle cinque coppie vincitrici: