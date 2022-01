Mille dirigenti scolastici scrivono al governo: rinviate il ritorno a scuola al 24 gennaio, siamo in emergenza, non ce la facciamo

Il Ministero dell’Istruzione deve rinviare l’apertura delle scuole di due settimane, si riapra il 24 gennaio. Le scuole adesso sono in grandissima difficoltà a garantire l’apertura e la didattica in presenza. Ad avanzare questa richiesta sono un migliaio di dirigenti scolastici italiani, su un totale di circa 8 mila in servizio, che hanno lanciato un appello che va in direzione molto diversa, anzi opposta, rispetto alle linee guida appena approvate del governo, che confermano la riapertura delle scuole il 10 gennaio. Mentre Draghi e Bianchi puntano a tenere aperte le scuole il più possibile i dirigenti scolastici lanciano “un appello urgente per la ripresa delle lezioni a distanza per due settimane” e quindi sono per un rinvio del rientro in classe almeno al 24 gennaio, oppure fino al contenimento del contagio.

La premessa della lettera aperta è questa: “Da due anni lavoriamo incessantemente per garantire un servizio scolastico gravemente provato dalla pandemia. Lo facciamo, insieme ai nostri collaboratori, alle segreterie, ai docenti, al personale ATA, spesso sopperendo alla mancanza delle più basilari condizioni strutturali e organizzative”. Ma adesso la situazione si è complicata: “A pochi giorni dall’inizio delle lezioni dopo la pausa natalizia, durante la quale non ci siamo mai fermati, stiamo assistendo con preoccupazione crescente all’escalation di assenze. Abbiamo personale sospeso perché non in regola con la vaccinazione obbligatoria e, ogni giorno di più, personale positivo al Covid, che non potrà prestare servizio e nemmeno potrà avere, nell’immediato, un sostituto. Si parla di numeri altissimi, mai visti prima. Ci rendiamo conto che sottovalutare la prevedibile ed enorme mancanza di personale determinerà insolubili problemi”.

In buona sostanza, i mille dirigenti scolastici temono di non riuscire a gestire la mole di organizzazione e lavoro in una fase molto delicata: “In un momento nel quale è necessaria almeno la minima sorveglianza delle classi (per non parlare della didattica, che risulterà in molti casi interrotta), non sapremo, privi di personale, come accogliere e vigilare su bambini e ragazzi. Altrettanta preoccupazione grava sulle probabili assenze del personale ATA. Ci troveremo nell’impossibilità di aprire i piccoli plessi e garantire la sicurezza e la vigilanza”. Come se non bastasse il contagio “con la nuova variante del virus colpisce come mai prima le fasce più giovani della popolazione, anche con conseguenze gravi.” Considerato “che il distanziamento è una misura sulla carta, stanti le reali condizioni delle aule e la concentrazione degli studenti nelle sedi… l’ambiente classe è una condizione favorevolissima al contagio”. In aggiunta le Aziende sanitarie che dovrebbero occuparsi della gestione dei casi, ma non riescono più “a garantire rapidità per i tamponi, con conseguente prolungato isolamento degli studenti e del personale”.

Il Preside del Liceo Artistico di Ravenna Gianluca Dradi – responsabile regionale Dirigenti Scolastici FLC CGIL Emilia-Romagna – da noi interpellato ci ha detto di non avere firmato il documento non perché non ne condivida lo spirito – anzi lo condivide totalmente – ma perché a suo parere questo appello è destinato a non avere alcun effetto.

Appena due giorni fa Flc Cgil aveva contestato il fatto “che governo e ministero fin ad oggi non hanno messo in campo nessuna adeguata strategia per contrastare l’espandersi prevedibile del contagio nelle scuole. Anzi, con l’eliminazione dell’obbligo del distanziamento di almeno un metro e il reiterato rifiuto di stanziare le risorse necessarie per realizzare lo sdoppiamento delle classi, hanno smentito la retorica sulla centralità della scuola per lo sviluppo del Paese e hanno dimostrato di considerare i risparmi sulla scuola più importanti della salute e sicurezza di chi vi opera quotidianamente… Sulla riapertura la Cgil ha detto cose chiare in un documento già reso pubblico. Riteniamo necessario attivare immediatamente un confronto sulla sicurezza e sulla tutela della salute contro il Covid 19 per individuare una seria azione di contrasto alla pandemia, contemperando la tutela della salute con il diritto all’istruzione e valutando, congiuntamente con il Ministero della Salute, le misure più idonee sulla base dei dati reali del contagio nelle scuole. Dati che il governo, fino ad ora, non ci ha mai fornito”. “Se la scuola riapre senza un cambio di rotta si rischia il disastro, occorrono screening e tamponi, come stabilito già nel Protocollo per la Sicurezza. Per noi la mobilitazione continua, è ora che sulla scuola ci sia davvero una svolta”, concludeva il sindacato.

Lo Snals Confasl di Ravenna ieri sosteneva che “la priorità va data alla didattica in presenza e in sicurezza, ma probabilmente rientrare in queste condizioni, senza interventi specifici, farà sì che le istituzioni scolastiche si ritrovino di fronte ad un aumento incontrollato dei contagi e ad un totale caos organizzativo. Si poteva prevedere lo slittamento della data di ripresa delle lezioni in presenza almeno dal 10 gennaio e l’allungamento delle lezioni nel mese di giugno”.