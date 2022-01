Bagnacavallo. Scuola dell’infanzia di Villanova: open day online il 13 gennaio

Vanno presentate entro il 28 gennaio le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Nel frattempo, l’Unione ha previsto la possibilità di far conoscere meglio le proprie strutture prima dell’iscrizione: per quanto riguarda Bagnacavallo l’open day della scuola dell’infanzia comunale “Le Capanne” di Villanova si terrà online giovedì 13 gennaio alle 17.15.

Per partecipare all’incontro di presentazione è necessario compilare l’apposito form che si trova in home page sul sito web del Comune di Bagnacavallo. Dopo la compilazione del form sarà inviata una mail con l’invito per partecipare all’incontro a distanza nella data e nell’orario indicato.