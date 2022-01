I RAGAZZI DI UPPUNTO / Marchetti, Primario Pediatria a Ravenna: diritto alla scuola fondamentale per i più giovani e il vaccino dà libertà

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna. LA REDAZIONE

La libert à legata alla salute, all ’ ascolto e alla prevenzione: intervista al dottor Marchetti, Primario di Pediatria all’Ospedale di Ravenna

Giovedì scorso abbiamo avuto il privilegio di intervistare il dottor Federico Marchetti, primario del reparto di pediatria dell’ospedale di Ravenna. Interessanti, toccanti e senz’altro utili le riflessioni che ha gentilmente condiviso con noi, dai momenti più emozionanti in corsia al doveroso focus sul tema Covid 19 e i vaccini. A tutti noi, di seguito, le splendide parole che il dottore, grazie al suo bagaglio di esperienza tra i giovanissimi, ci ha lasciato in risposta. Ci è rimasta una grande dolcezza, oltre alla chiarezza e alla professionalità.

Come nasce la passione per la sua materia?

“All’inizio io volevo fare Lettere, perché avevo studiato al Liceo Classico. Anche se non amavo moltissimo il greco e il latino, ero appassionato di letteratura perché ho avuto un professore straordinario. I miei genitori mi lasciarono libero di scegliere e alla fine decisi di fare Medicina a Bologna, sia perché sono nato in una famiglia di medici, sia perché la immaginavo pur sempre come una branca vicina agli aspetti della mia umanità. Addirittura, ero interessato alla psichiatria. Penso che essere appassionati alla letteratura abbia il vantaggio di portare anche ad imparare un metodo che si può applicare un po’ in tutto ciò che fai, anche nel rapporto con le persone.”

Data la vicinanza ai bambini, ha percepito in loro mancanze, o, perché no?, anche risorse in più, rispetto al periodo pre pandemico?

“Questa è una domanda cruciale, soprattutto in questo momento. In una prima fase si diceva che i bambini avessero la cosiddetta “resilienza”, termine usato ormai spessissimo per indicare la resistenza, ma che secondo me ha un limite. Questo perché comunque i bambini e gli adolescenti hanno il diritto di essere nella condizione di poter fare quello che alla loro età è giusto fare. Il diritto è una parola spesso abusata, ma se si pensa ad esempio a un bambino di 7 anni, quello che deve fare è vivere le sue emozioni, poter andare a scuola e avere una formazione, vivere libertà complessive nel gioco e nel rapporto con i compagni. Se consideriamo il diritto all’istruzione, gli adolescenti e i bambini sono quelli che più di tutti stanno risentendo di questa situazione e dovrebbe esserci uno sguardo orientato a preservarli, affinché i loro diritti siano rispettati. Quando sento parlare di dad penso a tutte quelle fasi delle elementari, di cui ho vaghi ma importanti ricordi, ma che sono state fondamentali per la persona che sono ora, e penso a tutti i bambini che si stanno perdendo questo periodo della vita, fondamentale anche per il futuro.”

Il suo reparto come ha risentito della presenza del Covid?

“In età pediatrica per fortuna non ci sono casi importanti. Non si sa perché i bambini hanno una maggiore capacità difensiva; noi abbiamo un sistema immunitario molto complesso e una sorta di immunità naturale, molto più sviluppata nei bambini. Quello che si può verificare è la risposta che i bambini e adolescenti possono presentare, dopo aver avuto il Covid, anche in forma asintomatica, a distanza di tempo (dopo 2-6 settimane) dall’infezione. Possono sviluppare una forma infiammatoria che riguarda tanti organi (nella metà dei casi il cuore) e che viene indicata con una sigla, MIS-C. Abbiamo avuto, in questi 2 anni, 12 casi con questo problema che sono stati molto impegnativi, ma ce la siamo cavata bene. Adesso invece quello che sta succedendo anche in Pediatria, riguarda i casi interessati dalla variante Omicron. Ci sono diversi casi, anche di lattanti, che ci mostrano che il virus si sta modificando e che è molto diffusivo. L’indice di contagio di questa variante è altissimo. Abbiamo avuto in passato l’esempio del morbillo, con l’indice di contagio più alto di tutti (12 contagi per 1) e un’incubazione di 12 giorni; la variante Omicron ne contagia circa 6, con un’incubazione però molto più breve di 3-4 giorni.”

Quanto pensa sia opportuno il vaccino anche ai minori di 12 anni?

“Questo vaccino ha una buona copertura anche sulle nuove varianti. Ed è un vaccino sicuro. Nella storia non si era mai visto un progresso così rapido in termini di conoscenze e di sviluppo di vaccini. In futuro i giovani vedranno la positività di questo momento, per i progressi che la scienza sta facendo. E continuerà a svilupparsi un progresso anche in altri ambiti della scienza e della medicina, grazie ad una dimensione collettiva del sapere. È un momento difficile, dal quale tuttavia si spera che i giovani possano ricevere molti vantaggi, ma solo se saremo persone capaci di vivere la solidarietà fino in fondo, anche rinunciando ad alcuni privilegi in favore delle persone più bisognose e dei paesi poveri. Gli adolescenti hanno risposto molto bene alla campagna vaccinale e grazie al vaccino si potrà riacquistare la libertà, quella che negli ultimi anni abbiamo perso. La libertà è un concetto strettamente legato alla salute e non parlo solo di quella fisica, ma anche di quella mentale, che è un valore importantissimo, perché mente e corpo sono legati. Molti casi di disturbi, come quello della condotta alimentare sono dovuti al ritiro sociale. Quindi, gli adolescenti, saranno quelli che avranno più benefici dal vaccino, anche da questo punto di vista.”

Com’è l’andamento dei vaccini nel nostro territorio per la fascia di età 5-11 anni?

“A Ravenna la disponibilità dei vaccini per la fascia dei più piccoli è di 80 somministrazioni al giorno e al momento sono sempre piene (in più sono in corso i richiami). Viene fatta anche a Lugo e Faenza. Si sta avendo una discreta risposta tanto da farci anche pensare di accelerare se necessario. Però si vogliono evitare assembramenti e soprattutto fare in modo che i bambini abbiano un’esperienza del vaccino, anche se non gioiosa per via della piccola puntura, almeno positiva e serena. A livello nazionale al momento la copertura dovrebbe essere di circa il 20% in questa fascia di età, ma i dati sono in continuo aggiornamento. Nella provincia di Ravenna il potenziale è di circa 20 mila bambini che possono essere vaccinati. Confido nel fatto che i genitori riescano a trasmettere fiducia ai propri amici e questi lo facciano a loro volta. È importante aderire anche alle dosi di richiamo (III dose) che ora possono fare gli adolescenti (12-17 anni). Consente di evitare tutto l’evitabile in termini di infezioni gravi. I dati sono chiarissimi a riguardo.”

Ritiene giuste le misure prese dal Governo in merito alle scuole e agli studenti, in particolare a quelli più piccoli?

“La speranza è che anche grazie alla vaccinazione, il diritto all’istruzione sia al centro di ogni decisione. Nella prima parte dell’anno scolastico c’è stata una grande aderenza a questo aspetto. Come pediatra spero che le scelte continuino ad essere prese considerando in primo luogo il diritto allo studio. In questo caso avremo vinto.”

Ci racconta un incontro con qualcuno dei suoi ragazzi che l’ha particolarmente segnata in questi due anni di pandemia?

“Non è facile rispondere. É stato tutto così emozionalmente forte in questo periodo, che è difficile focalizzarsi su un punto specifico. Mi ha colpito molto ad esempio un ragazzino che ha una sua malattia di base e che è stato infettato anche dal Coronavirus. Lui, in un momento in cui stavamo anche modificando le terapie, ha avuto una tale capacità di vivere il contagio con dignità e consapevolezza, da essere esempio per noi. Quotidianamente ci trasmetteva un senso di serenità. Penso che sia stato aiutato anche da una visione di insieme. Noi parlavamo di ciò che sarebbe potuto succedere e lui richiamava la voglia e la necessità di tornare alla sua vita normale, alla sua scuola. Il concetto di malattia e di salute si legano molto alla qualità di vita. Vedete, spesso esiste negli adolescenti una situazione in cui non si comunica il proprio vissuto. La scommessa futura sarà quella di creare situazioni di ascolto, che spesso sono alla base della soluzione del problema.”

Qual è l’aspetto più bello nel suo reparto?

“L’aspetto migliore è risolvere i problemi, nel momento in cui si arriva a una diagnosi. Ad esempio, quando si vedono i bambini guariti da un’infezione alle ossa che corrono nei corridoi… è l’emozione più bella che esista. E la cosa importante è lo spirito di squadra, il lavorare insieme, tra medici e infermieri, con grande solidarietà e spirito di servizio, superando anche qualche momento di difficoltà. Poi c’è la parte in cui c’è l’umanizzazione della cura e in cui si cerca di rendere il luogo di cura come se si fosse a casa (per quanto possibile). Situazioni come l’arrivo di Brancaleone il giorno della Befana, aiutano a rendere l’ambiente migliore. Vedere i sorrisi dei bambini e adolescenti del reparto non può che riempire di gioia il cuore. In effetti a Ravenna c’è una solidarietà straordinaria sotto questo punto di vista. Ci tengo molto ad informarmi e partecipare a queste iniziative, perché prima di tutto mi diverto tantissimo e poi perché c’è un aspetto emozionale bellissimo, che non voglio mai perdermi!”