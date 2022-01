Ravenna. Le scuole reggono ma il rischio caos è dietro l’angolo, tra Dad, Did e contagi tra personale scolastico e Ata

Le lezioni sono riprese solo da pochi giorni, dopo la pausa natalizia, ma l’aumento dei contagi dovuti alla variante Omicron rischia di creare il caos, tra Dad, Did e contagi tra personale scolastico e Ata. Se la situazione alle scuole di secondo grado, per il momento, risulta sotto controllo, diversa sembra essere quella delle scuole del primo ciclo.

“Al momento la situazione presso il nostro istituto è sotto controllo, anche se gli studenti e il personale docente sono sotto pressione – dichiara il dirigente scolastico dell’Itis Nullo Baldini, Antonio Grimaldi -. Diversi ragazzi, una media di 3/4 a classe, non sono presenti, perché positivi o per positività collegate al contesto familiare. Per loro è stata attivata la dad individuale, quindi seguono tranquillamente le lezioni da casa. Al momento e per fortuna non abbiamo intere classi in dad.”

“Non sono molto d’accordo con l’appello fatto da alcuni presidi di rimandare l’apertura delle scuole, perché non aiuterebbe a ridurre i contagi e sarebbe solo controproducente per gli studenti. I ragazzi si frequentano anche al di fuori delle mura scolastiche, le possibilità di contagio resterebbero comunque alte. La scuola, a differenza di altri luoghi, è più sicura per tutte le misure adottate ormai da due anni per contenere la diffusione del virus” conclude Grimaldi.

“Al Liceo scientifico Oriani la situazione è al momento abbastanza tranquilla, abbiamo qualche docente in quarantena, per essi è stata attività la supplenza – spiega la dirigente scolastica Aurea Valentini -. Ci stiamo organizzando nel rispetto delle nuove regole dettate dal decreto, regole che abbiamo comunicato a tutte le famiglie attraverso una circolare informativa, cercando di essere il più chiari possibile e chiedendo ai genitori la massima collaborazione per permettere ai ragazzi di frequentare la scuola nella massima sicurezza.”

“Diversi ragazzi, direi in media 4/5 a classe, sono in isolamento e per chi di loro è in regola con la certificazione Ausl è stata attivata la dad individuale – prosegue -. Stiamo lavorando nel rispetto delle normative e in piena trasparenza con le famiglie, rispettando la privacy dei dati personali. Ciò che mi preme ribadire è l’importanza della collaborazione delle famiglie in questo delicato momento, così da lavorare insieme per il bene dei ragazzi e per la salute pubblica”.

Situazione leggermente diversa all’Olivetti Callegari di Ravenna, dove la percentuale degli alunni non presenti in aula è piuttosto alta. “È difficile fare una media: abbiamo classi in cui mancano solo 4 o 5 alunni ed altre in cui i numeri sono ben maggiori – spiega il dirigente scolastico Salvatore Metrangolo -. Abbiamo segnalazioni di studenti positivi, che si sono contagiati durante la pausa natalizia, e ora temiamo che possano emergere nuovi casi anche in classe”.

Il dirigente scolastico spiega che “purtroppo è alta anche la percentuale di docenti e personale ATA assenti a causa del contagio. Bisogna quindi risolvere il problema delle sostituzioni – prosegue – . È una situazione non facile da gestire e se dovesse aumentare il numero del personale assente, saremo costretti a trovare soluzioni alternative, modificando, in alcuni casi, l’orario di ingresso o di uscita dall’istituto, per poter garantire sia le ore di lezione che la sorveglianza”.

Rispetto alla decisione di ripartire con le lezioni dal 7 gennaio, il dirigente spiega la propria posizione: “Ritengo che le scuole siano posti sicuri ma ora il problema è riuscire a garantire la presenza dei docenti e del personale Ata per la vigilanza delle classi. Un altro problema è, ad esempio, chi fornisce agli alunni le mascherine FFP2 da indossare nel caso di attività in presenza con l’autosorveglianza… non è chiaro. I problemi ci sono e quindi forse era meglio aspettare qualche giorno” conclude.

All’Istituto comprensivo I.C Randi di Ravenna, la “situazione si evolve di ora in ora – spiega il dirigente scolastico, Mirco Banzola -. Riceviamo tantissime richieste di attivazione Dad per contagio degli alunni o dei famigliari ed è difficile anche rispondere in tempi rapidi. Ogni richiesta va valutata perché è necessario seguire disposizioni ben precise, che si attivano con l’informativa dell’Ausl sull’avvio di quarantena, pertanto non possiamo attivare la Didattica a distanza solo su segnalazione dei genitori”.

“La situazione è complessa – prosegue -. In quasi tutte le classi abbiamo qualche alunno in Dad, in alcuni casi le classi sono addirittura dimezzate sia a causa del Covid che per i normali malanni di stagione”. “Anche tra docenti e personale Ata ci sono molto casi positivi. Parecchi insegnanti sono assenti e il nostro timore è che se dovessero aumentare i contagi, saremo in difficoltà anche a trovare i supplenti. Le graduatorie sono esaurite e capita che anche i potenziali supplenti siano malati o in quarantena” spiega il dirigente.

“La nostra grande preoccupazione è di dover sospendere le lezioni per cause di forza maggiore – dichiara -. I nostri alunni frequentano la Scuole dell’infanzia, la Primaria e Secondaria di Primo Grado, quindi dobbiamo garantire tutte le lezioni in sicurezza. Se mancano gli insegnanti non possiamo di certo farli entrare dopo o uscire prima da scuola, come avviene alla scuola secondaria di secondo grado”.

Sulla decisione, da parte del Governo, di iniziare l’anno in didattica in presenza, il dirigente commenta “in realtà siamo già in Dad. Ci si poteva arrivare in maniera ordinata, attivandola direttamente, o in maniera crescente come sta avvenendo adesso. Ad oggi, possiamo dire che la situazione è complessa e in continua evoluzione” conclude.