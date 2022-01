Circolo Auser dona tredici computer alla scuola primaria di Fusignano

Il circolo Auser di Fusignano ha donato tredici computer portatili e due monitor alla scuola primaria dell’istituto scolastico “Luigi Battaglia” di Fusignano. La donazione si è svolta martedì 11 gennaio alla presenza del sindaco di Fusignano Nicola Pasi, della dirigente scolastica Floriana Bottiglia, e di Laura Nuvoli e Adriano Matulli di Auser Fusignano; il coordinatore di Auser Valter Martini era assente per influenza.

La donazione, del valore di 10mila euro, è stata possibile anche grazie al contributo di Inside – Siroli di Fusignano. “L’acquisto è stato fatto dopo aver ascoltato le esigenze della scuola e si inserisce in un rapporto di collaborazione e aiuto che va avanti da anni”, ha dichiarato Adriano Matulli.

“Ringrazio Auser a nome di tutta la cittadinanza per questo bellissimo gesto – ha dichiarato il primo cittadino Nicola Pasi -. Oggi più che mai le scuole hanno bisogno di dotazioni informatiche d’avanguardia, anche per affrontare al meglio le contingenze imposte dalla pandemia. Questa donazione è un arricchimento per l’intera comunità di Fusignano”.