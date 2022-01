Il Rotary di Faenza bandisce il Premio “Gianni Bassi” per laureati triennali della Scuola di Ingegneria e Architettura

Con il patrocinio dell’Università di Bologna, il Rotary Club di Faenza bandisce anche quest’anno il premio “Gianni Bassi”, riservato ai laureati triennali della Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum.

In questo momento particolarmente difficile, scrivono dal Rotary, l’iniziativa si propone di offrire agli studenti meritevoli un riconoscimento (del valore di 2.500 euro) per l’impegno dimostrato nel percorso universitario e viene intitolato all’ing. Giancarlo Bassi, già Presidente del Rotary Club di Faenza e poi Governatore del Distretto Rotary 2070, che ha sempre avuto a cuore il futuro dei giovani e la loro formazione. Copia del bando di concorso è disponibile sul sito del Rotary Club di Faenza www.rotaryfaenza.org e il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 15 marzo 2022.