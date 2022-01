A Lugo riprendono i corsi in presenza dell’Università per adulti

Dopo la pausa natalizia, e in concomitanza con la ripresa delle scuole, riprendono anche i corsi in presenza dell’Università per adulti. “Riprendendo le nostre attività nel mese di novembre 2021 abbiamo accettato una sfida che è stata vinta a metà” dichiarano dall’Università per adulti di Lugo, aggiungendo -“Come tutti abbiamo avuto le nostre difficoltà, dovute a questa disastrosa pandemia ma, grazie agli sforzi profusi dai volontari della nostra organizzazione e grazie al sostegno delle istituzioni scolastiche molto collaborative, abbiamo proposto e lanciato i corsi in presenza del primo periodo”.

I corsi del secondo periodo hanno avuto inizio verso la fine di questo gennaio, 24 e 25/2022 nella sede di Lugo (Liceo di Lugo, viale Orsini,6) dove si tengono le lezioni di Lingue straniere e il corso di Scacchi. Dal 31 gennaio si apriranno i corsi di Storia, Letteratura, Antropologia, Astrofisica e Meteorologia.

Musica ed Egittologia cominceranno in febbraio, rispettivamente il 3 e il 7. Inoltre, da gennaio ad aprile 2022, si apriranno i corsi di carattere culturale a Bagnacavallo, Bizzuno, Fusignano e Voltana. I corsi avranno accesso controllato, in ambienti sanificati, con distanziamento secondo le norme in vigore.

Per informazioni ed eventuali possibili iscrizioni si può telefonare da lunedì a giovedì (ore 16-18) al numero 0545 900197 oppure inviare mail a segreteria@unilugo.it