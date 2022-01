I RAGAZZI DI UPPUNTO / A colloquio con Paolo Cevoli, custode e coltivatore del giardino con l’arte di far ridere

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna. LA REDAZIONE

Paolo Cevoli: “Siamo custodi e coltivatori del giardino in cui viviamo”

Questa settimana abbiamo avuto il privilegio di chiacchierare con Paolo Cevoli, reduce da grandi successi in teatro a Zelig e attualmente impegnato anche nel progetto “Capriole”. Paolo ci ha raccontato alcune sfide e curiosità del suo mestiere e ha condiviso con noi la sua vita, anche attraverso interessanti spunti presi da film e letture, di cui è da sempre appassionato. Non sono mancate poi riflessioni su importanti tematiche, come quella del gap tra generazioni, padri e figli, ai quali ha dedicato il suo ultimo spettacolo “La Sagra Famiglia”.

Il desiderio di divertire gli altri si è manifestato fin da quando era piccolo oppure è nato più tardi?

“Mio babbo faceva molto ridere, era un barzellettiere e ho un nipote nel quale mi rivedo molto, perché cerca sempre l’attenzione di tutti, per far ridere. Io sono sempre stato molto irrequieto: mi piaceva suonare la chitarra, disegnare, cantare, ma poi scoprii che in realtà non ero affatto bravo in tutto questo. Ridere diventò una professione, più perché altri mi spinsero a farlo, non perché io da piccolo avessi l’idea che da grande avrei fatto il comico, anzi più di una volta ho rifiutato delle occasioni concrete dal punto di vista professionale.”

Abbiamo letto su internet che inizialmente aveva declinato l’offerta di andare a Zelig, che cosa poi le ha fatto cambiare idea tanto da accettare questa sfida?

“Non era Zelig in realtà. Nel ‘91 mi avevano proposto di andare a Milano a registrare una trasmissione denominata “Su la testa”, ma io avevo un altro lavoro, perché nel ‘90 avevo messo su una società con altre due persone. Avrei dovuto mollare quello che avevo e che mi piaceva moltissimo, rischiando. Mi sono trovato davanti un bivio: un mio socio mi diceva di andare, l’altro di restare, io decisi di continuare il mio lavoro, perché non mi sentivo pronto. Poi il mio destino mi ripresentò l’occasione dieci anni dopo con “Zelig” e lì ero pronto. In dieci anni avevo imparato tanto, anche dagli sbagli fatti.”

La sua famiglia come prese la notizia?

“Nel 2002 i miei figli erano già grandi e loro mi avevano visto fare dei frizzi e delle scenette. Indubbiamente vedermi in televisione ha fatto molto più effetto a chi lavorava con me, perché ero una persona molto seria al lavoro e non pensavano che avessi questa indole.”

Nelle giornate no, in cui era arrabbiato o triste, come riusciva a salire sul palco e a far ridere gli altri? Che cosa la spingeva?

“Capitano le giornate no. Nell’ultimo spettacolo immagino la mia vita come fosse una passeggiata in montagna, che è una cosa faticosa, che richiede un passo dopo l’altro. Quello che conta, ogni qualvolta si fa qualcosa, è lo scopo. Durante la pandemia ho rivisto il film “Cast away”, con Tom Hanks, che parla del direttore della Fedex, che si trova naufrago su un’isola dopo un incidente aereo. Ci sono tre cose che lo mantengono vivo nella solitudine. Proprio perché l’uomo da solo non può vivere, si crea come “amico” un pallone. In montagna, se sei solo e cadi, non hai nessuno che ti rialza. La prima cosa, perciò, è un amico, la compagnia di qualcuno. La seconda cosa che mantiene vivo il protagonista del film è il ricordo della sua fidanzata. Sapere di essere amato, atteso e voluto bene è la seconda cosa fondamentale per tutti. La terza cosa evidente nel film è che occorre avere uno scopo. La marea dopo il naufragio gli porta vari pacchi che erano sull’aereo e decide di aprirli tutti, tranne uno. Perché decide di non aprirlo? Perché quello rappresenta lo scopo della sua vita: consegnare pacchi. Lo avrebbe consegnato quando sarebbe tornato nel mondo civile. Queste sono le tre cose che mantengono vivo quell’uomo, ma accade così anche a noi. La Chiesa le chiama fede, speranza e carità. Nello spettacolo precedente “La Bibbia” dicevo che la missione che Dio ha dato ad Adamo ed Eva è custodire e coltivare il suo giardino. Il giardino non è nostro, noi dobbiamo custodirlo e coltivarlo. Il progresso e la conservazione devono andare di pari passo. Non può esistere un progresso senza rispetto, perché quello che abbiamo non è nostro. Siamo custodi e coltivatori. Quindi quando ho le “giornate no” penso al fatto che ho ricevuto tutto questo in dono e come missione.”

Quando vede le persone divertirsi per un suo numero, qual è l’emozione che le viene restituita?

“Ridere è bellissimo. Ci sono molti modi e ragioni per ridere, lo si fa anche per cattiveria, per esempio ridendo di qualcuno. In un saggio Pirandello dice che “si ride per compassione”, cioè perché io e te riconosciamo la stessa cosa. Ridere è un’azione tipica dell’uomo, infatti gli animali non ridono. È una prerogativa dell’essere intelligente.”

Che cosa l’ha spinta in questi anni a creare un legame così forte con l’associazione Amici di Enzo? Cosa c’è alla base di questo legame?

“Ho semplicemente risposto alla chiamata di Antonia (presidente dell’Associazione). Si risponde sempre a una chiamata. Poi noi ci conosciamo fin da bambini… Io ho avuto la fortuna di incontrare tanti amici, vecchi e nuovi.”

Come nasce l’idea de “La Sagra Famiglia”?

“Nasce dalla volontà di affrontare questo tema molto attuale del rapporto tra genitori e figli, del rapporto tra generazioni. Io sento molto forte il salto che c’è tra me e i miei nipoti soprattutto. Tanto è vero che ho fatto un gruppo con ragazzi molto più giovani di me, per comprenderlo meglio. Ci ho messo un anno e mezzo per scrivere questo spettacolo. Una cosa che mi riempie di gratitudine oggi è che lo spettacolo fatto circa dieci anni fa, “La penultima cena”, ha mosso un gruppo-teatro di ragazzi e adulti. L’hanno rimesso in scena, tramutandolo da monologo a commedia. Mi ha colpito moltissimo.”

Abbiamo visto estratti dello splendido progetto “Capriole”, può spiegare bene in cosa consiste e cosa l’ha spinta a prenderne parte?

“L’idea della sconfitta fa parte del cammino della vita. Io l’ho voluto raccontare attraverso storie davvero molto pesanti. La capriola è anche il ‘mi segano all’esame e io continuo a studiare’, è ‘giochiamo a calcio, perdiamo, torniamo ad allenarci’. Il film ‘The Founder’, sull’acquirente di McDonald’s, racconta proprio questo, parla di questa tenacia nel tener duro. Come diceva don Oreste Benzi “L’uomo non è il suo errore, il fallimento non è l’ultima parola”. Neanche la morte è l’ultima parola, nonostante sia la madre di tutte le sconfitte. Chi crede lo rinnega. L’uomo non muore mai, nasce due volte.”

Oltre a tutte le iniziative di cui abbiamo già parlato, sappiamo che partecipa anche all’iniziativa del Banco Alimentare. Quale esigenza la spinge su questo continuo e affascinante interesse verso la comunità?

“Non ho mai avuto di mia natura “l’indole del crocerossino”. Tutte le cose che ho fatto, le ho fatte perché mi sono state chieste.”

E allora cos’è che l’ha spinta ad accettare queste richieste?

“Il fatto è che uso la testa. Capisco che dicendo di no, non avrei alcun guadagno, anzi, ci perderei qualcosa. Ho la fortuna di avere tanti amici che mi propongono svariate cose. Chiaramente non posso dire sì a tutto. Quando fai un viaggio, come dopo la scalata in montagna, c’è davvero una bella vista panoramica! E allora è difficile rifiutare. Ho letto da poco che in un giorno un uomo compie migliaia di scelte. Si deve scegliere e ci si trova sempre davanti un bivio. Mi sono reso conto che le mie più grandi scelte sbagliate, sono state scelte di comodo, come quella del Liceo Scientifico, che ho scelto solo perché era a 100 metri da casa mia, nonostante la passione sconfinata per la lettura, per la quale avrei potuto scegliere il Liceo Classico che, però, essendo a Rimini e non a Riccione dove vivevo, mi avrebbe fatto svegliare un’ora prima. E’ stata una decisione di cui mi pento ancora oggi. Ho capito che non ha senso prendere scelte guardando ai soldi o ai piccoli tornaconti.”