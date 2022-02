I RAGAZZI DI UPPUNTO / Mireille Yoga e il Centro Edimar di Yaoundé, dove i volontari incontrano i ragazzi per parlare, per curarli con le medicine e lavarli col sapone

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna. LA REDAZIONE

Mireille Yoga: “la natura umana desidera la bellezza”

Mireille Yoga è la direttrice del Centro Edimar a Yaoundé, in Camerun, un centro che si occupa di ragazzi abbandonati e che vivono per le strade. La sua ricerca di bellezza nel rapporto con gli altri si concretizza grazie all’incontro con padre Maurizio, il quale ha fatto di questo impegno la sua missione di vita, come leggeremo nelle parole di Mireille tra poco. Mireille ama il suo Paese ed è convinta di sentire in mezzo alla guerra, alla povertà e all’estrema disorganizzazione, il grido di tante persone che hanno voglia e bisogno, proprio come lei e padre Maurizio, di cercare quella bellezza che sembra spesso invisibile in un Paese come il Camerun, la cui situazione è forse difficile da immaginare per noi occidentali, sempre pronti a lamentarci di tutto e raramente disposti ad aprire gli occhi di fronte a ciò che accade fuori dai nostri confini. Abbiamo voluto intervistarla per conoscere più da vicino realtà che vivono la quotidianità nella povertà, essendo questo il primo obiettivo dell’Agenda ONU 2030, accompagnati dal bisogno di far incontrare a chi ci segue una luce straordinaria in mezzo alle molteplici difficoltà.

Qual è la storia del Centro Edimar a Yaoundé?

“Il Centro Edimar è nato da un desiderio di compagnia, da un’amicizia e dalla necessità di andare nelle periferie, affinché nessuno si sentisse uno scarto. Padre Maurizio incontrò il fratello Lescan a cui chiese un aiuto per raccogliere i ragazzi dalla strada e per seguire i minori in prigione. Lescan, prima di essere ucciso da un ragazzo, aveva già pensato a costruire un centro nel cuore della capitale, soprattutto per i più piccoli. Così padre Maurizio decise di fare un centro che non accogliesse solo i bambini, ma fosse per tutti. Dopo aver ascoltato un incontro al Meeting di Rimini sulla storia di Edimar, decise di chiamare il centro così. Edimar, infatti, era un ragazzo che nella vita aveva fatto un incontro umano capace di farlo rinascere e padre Maurizio voleva che nel centro fosse possibile questa bellezza della rinascita per tutti.”

Com’è iniziata la sua esperienza al Centro sociale Edimar?

“Sono stata chiamata in questa bella avventura perché avevo un dolore. Conoscevo padre Maurizio e iniziai a seguirlo durante il liceo, poi quando mi sposai andai a vivere altrove. Aprendo il centro mi chiamò perché aveva saputo che avevo frequentato una scuola cattolica, ma io volevo solo avere figli e non cercavo lavoro. Ad un certo punto andai, perché volevo proprio comprendere per quale mistero una donna potesse lasciare un figlio sulla strada. Avevo gli occhi pieni di lacrime nel vedere questi ragazzi sporchi, feriti e drogati, come se fossero degli errori della natura, degli scarti. Capii che padre Maurizio mi stava chiamando ad una maternità spirituale. Desideravo abbracciare tutti questi ragazzi: è così che sono entrata.”

Di cosa si occupa il centro oggi?

“Oggi, ogni giorno, abbiamo a Edimar 180 ragazzi. Nelle strade i gruppi dei volontari incontrano i ragazzi per parlare con loro, per curarli con le medicine e lavarli con il sapone. Quando nasce un’amicizia con noi, possono scegliere di seguirci al centro, dove fanno la doccia con l’acqua pulita, possono giocare e possono andare a scuola. Da noi ci sono corsi di meccanica, falegnameria, cucito e c’è anche uno psicologo, per aiutare soprattutto i drogati. È importante che cresca l’amicizia con i ragazzi, affinché abbiano il coraggio di una scelta importante, come quella di intraprendere un percorso con noi, anziché rimanere sulla strada. Vedere che il centro è un bel posto li aiuta a percepire la differenza con la strada. La natura umana inizia a scegliere la bellezza.”

Secondo il primo obiettivo dell’Agenda ONU 2030 si dovrebbe raggiungere un accesso ai servizi di base (igienici e sanitari) per tutti. Il governo riconosce l’importanza dei servizi che offrite al centro?

“Sembra che i giovani siano orfani davanti al governo. Sembra ci sia un grido silenzioso. I camerunensi non si aspettano molto dal loro governo, cercano una speranza fuori. In 20 anni non abbiamo ricevuto alcun aiuto dal governo, non è mai venuto nessuno a chiedere cosa facessimo al centro. Abbiamo tre ragazzi di strada che ora sono laureati e vorrebbero entrare nella polizia, ma essendoci molta corruzione è impossibile. Il nostro ringraziamento al governo è che, comunque, ci lascia liberi di fare quello che stiamo facendo.”

È garantito l’accesso all’istruzione elementare per i ragazzi?

“Si è garantito. Il Camerun ‘garantisce’ l’educazione ai bambini. Tuttavia, le scuole sono molto mal organizzate e rappresentano l’ultima spiaggia per le famiglie che, infatti, quando possono cercano di far istruire i propri figli in istituti privati, che per questo sono più popolati.”

Qual è secondo lei l’aspetto più bello del Camerun e qual è la speranza più grande che ha per il Paese?

“Il Camerun è un paese molto ricco. Ha una enorme diversità di culture, conta più di 230 dialetti diversi. La natura ci ha dato il cibo e una terra feconda che produce tanta vita. Purtroppo, il Camerun oggi non è più un paese in pace. Nonostante questo periodo sembrasse gioioso, è anche accaduto che tantissimi giovani, per vedere la coppa di calcio africana che attendevano molto, si siano trovati di fronte alla tragedia di otto persone morte solo per l’incapacità del governo di gestire il pubblico. Inoltre, la parte nord-ovest del Paese è in guerra e la gente lì grida e muore. Non so come mai il Camerun sia diventato così. Purtroppo, sembra che oggi un’enorme macchia nera stia coprendo tutti i colori del nostro Paese. La bellezza del Camerun, invece, la trovo nell’incontro con le persone, nel vedere le persone che cercano di non soffocare, di respirare. Oggi mi sembra di sentire più forte il grido dei giovani e delle persone che hanno voglia di trovare la bellezza. Come mio fratello che sabato si scambierà le promesse con una ragazza appartenente a un’altra tribù. Un matrimonio tra tribù diverse è una cosa stupenda: dimostra che c’è fratellanza, nonostante le consuetudini a cui ci si è da sempre adeguati. Sembra un miracolo. I camerunesi hanno ancora la capacità di gioire. Cerchiamo sempre di capire come farlo, abbiamo voglia di essere felici, nonostante le scelte politiche e militari. Siamo un popolo che lotta e spera. Questa è la bellezza del mio Paese.”

Foto AVSI