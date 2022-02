Lingua tedesca sempre meno presente nelle scuole, Rontini (Pd): “Incrementare le ore di insegnamento”

La consigliera dem Manuela Rontini prendendo spunto dall’allarme lanciato da una rete di docenti di lingua e cultura tedesca, il cui insegnamento è sempre meno presente nelle scuole in termini di ore e corsi, è intervenuta attraverso un’interrogazione rivolta alla Regione, chiedendo agli organi competenti come intendono agire. Il settore turistico è quello che attrae i principali flussi e nel comparto alberghiero sono tanti gli alberghi talvolta disperatamente alla ricerca di personale con buona conoscenza della lingua tedesca.

Il tedesco è parlato in Europa da oltre 100 milioni di persone e buona parte del Pil regionale proviene dai mercati di prossimità di Germania, Austria e Svizzera. Rontini conclude ricordando che “vanno in questo senso sia l’impegno per la ripresa delle corse del treno ‘Monaco-Rimini’ sia le campagne promozionali sulle tv nazionali tedesche, che si sono rivelate molto efficaci”.

Le attività di orientamento “promuovano una migliore e maggiore conoscenza delle opportunità occupazionali delle imprese e delle filiere regionali, con particolare attenzione per la domanda di formazione linguistica”. Una promozione che deve avvenire confrontandosi con l’Ufficio scolastico regionale e con le associazioni di categoria.