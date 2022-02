Cooking Quiz. Gli studenti dell’Alberghiero di Cervia ottengono il pass per la finale nazionale

È partita con grande successo la 6^ edizione del Cooking Quiz, il Concorso Didattico Nazionale ideato da PLAN Edizioni, ALMA e da PEAKTIME. Anche quest’anno il format è affiancato e sostenuto da Re.Na.I.A. la Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri. Protagonisti del format gli studenti delle classi 4^ di 105 Istituti Alberghieri in tutta Italia: oltre 20.000 studenti.

Nella prima parte, il formatore di Peaktime Alvin Crescini ha coinvolto i ragazzi in una lezione “etica”: sono stati toccati importanti argomenti come la raccolta differenziata in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA. Si è parlato di sana e corretta alimentazione, di sprechi alimentari e di valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio, grazie al supporto di partner come Granarolo.

“Fin dalla nostra fondazione oltre 60 anni, sosteniamo iniziative didattiche rivolte alle nuove generazioni – ha commentato Gianpiero Calzolari, Presidente di Granarolo S.p.A. – Anche quest’anno, saremo al fianco di Cooking Quiz, un progetto dal riconosciuto valore didattico ed etico in cui crediamo e ci riconosciamo, per affiancare gli studenti nella loro crescita professionale attraverso strumenti di formazione innovativi e coinvolgenti. Uno speciale ringraziamento va alle ragazze e ragazzi partecipanti, i professionisti del domani: il loro talento, la loro passione e determinazione saranno il miglior messaggio di speranza e ottimismo per il nostro futuro”.

Dopo la lezione etica, parte il collegamento con ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana dove gli Chef docenti Francesco De Rosa e Valerio Cabri per le lezioni di enogastronomia e il Coordinatore di ALMA Wine Academy Ciro Fontanesi per le lezioni di Sala-Vendita, ogni giorno hanno coinvolto i ragazzi in lezioni pratiche, molto interessanti e soprattutto formative. Per le classi di pasticceria invece, è sceso in campo lo chef Enrico Nativi con le sue fantastiche preparazioni. Inizia a questo punto il momento della verifica: gli studenti da scuola o da casa sono stati coinvolti in una “gara” entusiasmante e per testare le loro conoscenze ed abilità attraverso l’edutainment.

Il Cooking Quiz ha fatto tappa all’Istituto Alberghiero “T. Guerra” di Cervia, dove le classi 4^C enogastronomia e 4^G sala hanno ottenuto il pass per la Finalissima Nazionale prevista a maggio prossimo. Gli studenti che invece hanno ottenuto il punteggio migliore, portando a casa un buono per gli acquisti in rete sono: Victor M. e Francesco D. M.

È on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici riconoscimenti. Quesiti preparati appositamente dagli Chef Docenti ALMA e dai professori degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova gli studenti sulla propria preparazione su temi di cucina, sala e pasticceria. In palio Buoni per acquisti in rete, Buoni vacanza e per il 1^ classificato al 31 Maggio 2022 un Voucher del valore di 5.000 € per entrare in un Corso di Alta Formazione presso ALMA. Tutti i dettagli su cookingquiz.it

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare eticamente Cooking Quiz, mettendo a disposizione delle scuole prodotti o attrezzature per i laboratori e soprattutto condividendo la loro expertise al fine di ampliare le conoscenze e la formazione dei ragazzi: Cà di Lene Azienda Agricola leader della coltivazione del Mais Rostrato Rosso di Rovetta, Cameo Professional, Cial Consorzio Imballaggi Alluminio, CNA Agroalimentare, Coal, Colli Euganei Docg, Comieco Consorzio Nazionale Recupero e riciclo Imballaggi a base cellulosica, Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Coreve Consorzio per il Riciclo del vetro, GestCooper, Granarolo, Igor Gorgonzola, Italia Zuccheri, Montasio – Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, Oleificio Zucchi, Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Trevalli Cooperlat, Unicam.

Per il suo valore didattico, formativo ed etico Cooking Quiz è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.