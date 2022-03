Presentata agli studenti lughesi la nuova laurea in ingegneria meccatronica con sede a Lugo

Nella giornata di sabato 19 marzo ha avuto luogo un incontro con gli studenti delle classi quinte dei corsi scientifici del Liceo di Lugo per la presentazione del nuovo corso di laurea in ingegneria meccatronica, con sede a Lugo.

Nell’aula magna del Liceo, introdotto dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti, curatore dell’evento prof. Peter Helgesson, presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, che ha rimarcato la rilevante opportunità offerta ai futuri diplomati del territorio dall’attivazione di un percorso formativo di avanguardia tecnologica, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, dalle aziende, dall’Università di Bologna, presente l’assessore alle Attività Produttive Luciano Tarozzi,

Francesco Alberoni, esperto incaricato da Unitec, ha presentato il nuovo corso di laurea triennale offerto dall’Università Alma Mater di Bologna, con avvio nel prossimo anno accademico, prima presenza dell’Università a Lugo, col sostegno dell’Amministrazione comunale di Lugo, di Confindustria Romagna, di importanti aziende del territorio, in primis Unitec, e della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo.

Unitec ha messo a disposizione del nuovo corso il nuovo Centro Ricerche che opererà su innovazione e intelligenza artificiale, meccanica, meccatronica e robotica nell’area ex Iter, con laboratori, sale formazione, uffici, sale riunioni e un’area dedicata alla realizzazione di prototipi, un centro servizi con mensa, palestra, sala relax, sala lettura e foresteria, un vero e proprio campus universitario.

Questo corso di Laurea vuole dare una risposta concreta alla richiesta da parte delle imprese del territorio di trovare figure tecniche specializzate.

La meccatronica studia il modo di far interagire tre discipline, la meccanica, l’elettronica e l’informatica, al fine di automatizzare i sistemi di produzione, semplificando e sostituendo il lavoro umano. È una scienza ingegneristica; il corso di laurea in ingegneria meccatronica, della durata di tre anni, oltre a lezioni in aula, darà forte valore alla formazione laboratoriale, attraverso sperimentazioni in laboratorio e attraverso un anno di tirocinio all’interno delle aziende.