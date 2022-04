Bassa Romagna, pubblicate le graduatorie provvisorie per le iscrizioni ai nidi d’infanzia

Sono state approvate le graduatorie provvisorie per l’iscrizione ai nidi d’infanzia dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l’anno educativo 2022-2023. Dal 5 al 20 aprile 2022, le famiglie potranno presentare la richiesta di riesame scritta e corredata da idonea documentazione qualora vi siano nuove circostanze intervenute dopo la scadenza del bando. Le modalità di presentazione del riesame sono indicate nel bando pubblicato sul sito nel sito www.labassaromagna.it – Guida Ai Servizi – Infanzia e Scuola – Nido d’Infanzia.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate a partire dal 29 aprile 2022. Oltre i termini di chiusura del bando sarà possibile presentare domanda di iscrizione a partire dal 16 maggio e fino al 30 novembre 2022. Le domande fuori termine saranno collocate in una graduatoria di riserva, che verrà costantemente aggiornata e utilizzata in caso di esaurimento di quella ordinaria, per coprire eventuali posti vacanti a fronte di ritiri/rinunce.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale Educativo del proprio comune o alla mail servizieducativi@unione.labassaromagna.it.