L’autore Carlo Lucarelli ha incontrato gli studenti del Liceo di Lugo

Nella giornata odierna ha avuto luogo l’incontro tra Carlo Lucarelli, noto scrittore, sceneggiatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, fumettista, con gli studenti delle classi quinte del Liceo di Lugo.

Nell’aula magna del Liceo, introdotto dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti, in collaborazione con il curatore dell’evento prof. Giordano Dalmonte,Carlo Lucarelli ha narrato il proprio percorso professionale, dall’esordio letterario avvenuto con il romanzo Carta bianca, nel 1990, editore Sellerio.

Per Einaudi ha pubblicato la serie di romanzi con protagonista l’Ispettrice Grazia Negro, tra cui Almost Blue (1996), dal quale è stato tratto l’omonimo film, la serie con l’Ispettore Coliandro, fortunata fiction televisiva (2006), la serie con il commissario De Luca, da cui è stata tratta altra serie televisiva (2008).Dal 1999 al 2009 ha condotto Blu notte – Misteri italiani, programma in onda su Rai 3, col quale ha analizzato eventi di cronaca nera, indagini su disastri e su omicidi seriali dell’ultimo cinquantennio della storia italiana.

Ha anche prodotto, come coautore, uno spettacolo teatrale rappresentato nel Giorno della memoria a Cracovia (il 27 gennaio), poi documentario per Rai Tre, Un treno per Auschwitz (2008). Per il teatro ha scritto anche Via delle Oche, Pasolini un mistero italiano.Nel 2010 ha istituito a Bologna la scuola di scrittura creativa “Bottega Finzioni”.Ha anche pubblicato alcuni libri per ragazzi e nel 2015 è uscito il suo primo libro per bambini.Conduce dal 2021 “Lucarelli Racconta” su Sky Arte. Tratta di vecchie favole e fiabe e dei loro significati.

Léon è la sua ultima produzione narrativa, 2021, Editore Einaudi. L’Iguana, il piú feroce fra i serial killer, è evaso e potrebbe vendicarsi di chi lo aveva arrestato, Grazia Negro.Molti suoi romanzi sono stati tradotti e pubblicati in diversi Paesi e lingue.Carlo Lucarelli è lo scrittore “noir” per antonomasia nel panorama letterario italiano, con una duttilità che lo porta a mescolare generi diversi, con esiti di grande originalità e rilievo.Diversi i premi letterari nazionali, dal 1993.

Molte le domande stimolate dalla presenza di tale rilevante personalità, poste dal curatore dell’evento, dal dirigente, dagli studenti, dalla tecnica della scrittura alla formazione necessaria per essere uno scrittore di successo, dalla reciproca influenza tra testo scritto e resa televisiva, dal rapporto con l’editoria alle ultime produzioni (Léon, trasmissione su Sky Arte e fiction La porta rossa), a tante altre, cui Carlo Lucarelli ha fornito risposte esaustive e stimolanti, ricevendo un unanime caloroso ringraziamento, spiega il Dirigente Scolastico Giancarlo Frassineti