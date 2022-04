A giugno chiude per sempre la scuola Maria Ausiliatrice di Lugo. I genitori: “Informati solo ora. Cosa è stato fatto per evitare di arrivare a questo punto?”

Al termine dell’Anno Scolastico 2021/22 la scuola Maria Ausiliatrice di Lugo chiuderà definitivamente. Lo scorso 7 aprile, durante un’assemblea straordinaria con i Rappresentanti d’Istituto, i gestori hanno comunicato inaspettatamente la notizia, lasciando quindi profondamente stupiti e amareggiati i genitori degli alunni.

La scuola Maria Ausiliatrice di Lugo è una scuola paritaria, un tempo gestita dall’ordine delle suore salesiane, e dal 2015 gestita dalla Cooperativa Progetto Crescita, parte del Consorzio Solco di Ravenna.

Sulla questione è intervenuto l’assessore Luigi Pezzi che ha dichiarato “La chiusura di una scuola, statale o paritaria che sia, è sempre fonte di grande dolore. Per quanto Maria Ausiliatrice non sia di competenza dell’amministrazione in quanto privata, è indubbia la ricaduta che questo fatto avrà sul territorio, sui bambini, sulle famiglie e sulle altre scuole. Come amministrazione siamo quindi impegnati al massimo per far si che questo passaggio possa risolversi nel miglior modo possibile. La collaborazione con le scuole del territorio è massima e così la nostra attenzione per i bambini, le bambine e le insegnanti di Maria Ausiliatrice”.

Le dichiarazioni dell’assessore non hanno placato il malcontento dei genitori che chiedono un intervento da parte dell’Amministrazione. A tale riguardo il sindaco di Lugo, Davide Ranalli ha commentato: “Tanti si chiedono (su tutto) che cosa può fare l’amministrazione senza chiedersi quali competenze essa abbia oppure quali possibilità essa abbia. Allora occorre dirci che il problema risiede, in larga parte, nella denatalità crescente che è divenuta strutturale e che ci mette di fronte ad un fatto NON inedito: in tante frazioni le scuole si sono chiuse molto tempo fa. Invece di guardare il dito occorrerebbe volgere lo sguardo verso la luna e chiedersi come mai i governi non abbiano costruito le condizioni per rendere meno precario il lavoro, più giusti i salari e più facile l’accesso alla casa per i giovani”.

Ma i genitori dei bimbi iscritti alla Maria Ausiliatrice e dei bimbi che avevano da poco partecipato agli Open day, sono arrabbiati e delusi, come ci conferma V. mamma di un alunno iscritto nella scuola di Via Torres a Lugo.

“Possibile che questa notizia sia dovuta emergere solo 2 giorni fa? Possibile che, nel mentre, l’Amministrazione comunale così “vicina” alla nostra realtà non abbia potuto mettere in campo delle soluzioni alternative, per salvaguardare scuola, corpo docente e famiglie ma soprattutto i bimbi, che dopo 2 anni di emergenza sanitaria, meritavano senza alcun dubbio più attenzione e rispetto?” si domanda la mamma che preferisce restare anonima.

“Non siamo semplicemente “genitori inferociti”, come qualcuno ci ha definito – prosegue -. Crediamo che la scuola sin dai primi segnali di difficoltà (calo di iscrizioni e perdite in bilancio) avrebbe potuto e dovuto fare il possibile per evitare che si arrivasse a questo punto: campagne marketing, richiesta di sponsor, coinvolgimento maggiore dell’Amministrazione tanto “vicina” alla nostra scuola”.

In vista dell’assemblea plenaria organizzata per il 12 aprile alle 19, incontro tra gestore e famiglie, la mamma domanda: “E’ troppo chiedere che il 12 aprile ci vengano proposte soluzioni concrete che consentano di salvaguardare l’unità delle nostre classi e la presenza delle maestre che le hanno finora seguite, evitando a noi famiglie l’umiliazione di una “corsa selvaggia” a nuovi banchi di scuola, in stile “chi prima arriva meglio alloggia”?