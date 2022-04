Importante convegno internazionale della Scuola di studi d’arte del Mosaico e dell’Affresco

Nella giornata di giovedì 21 aprile ha avuto luogo il primo Transnational Meeting del progetto europeo ERASMUS + “Art-Tech-Creativity 4 ALL” iniziato a novembre 2021 e che si concluderà ad ottobre 2023.

Il progetto coinvolge sei partner provenienti da Paesi diversi:

-AGIFODENT-Asociacion Granadina para la informacion, formacion y desarrollo de las nuevas tecnologias

(ONG-organizzazione educativa, Spagna), ente coordinatore del progetto

– Malatya Bilim ve Sanat Merkezi (scuola/livello secondario, Turchia).

– SISAMRAVENNA – (Scuola Internazionale Studi d’Arte del Mosaico e dell’Affresco, Italia).

-The Academy for International Science and Research (AISR) (Scuola Institute – Vocational training – Irlanda);

-The Newark School (school / secondary level, Malta);

-The Lithuanian National Museum of Art (Lituania);

Il progetto nella sua essenza promuove l’utilizzo di strumenti innovativi e nuovi metodi didattici nell’istruzione (formale e informale), migliorandone così la qualità e la pertinenza complessive. Il raggiungimento di questo obiettivo comporterà una esperienza internazionale a vari profili delle istituzioni coinvolte.

Il progetto si focalizza sullo sviluppo della creatività di studenti e insegnanti ed educatori attraverso lo scambio e la diffusione di buone pratiche, e l’implementazione di un ricco ed innovativo repertorio di materiali per docenti e studenti disponibili su piattaforme digitali.

La SISAM elaborerà in particolare 24 corsi online, disponibili su piattaforma Moodle che offriranno a docenti e studenti percorsi didattici pluridisciplinari basati sull’arte per stimolare motivazione e creatività.

Il meeting si è svolto presso la nuova sede del “Polo di Alta Formazione Artistica e Musicale – Accademia di Belle Arti”, in piazza J.F. Kennedy n.7, Ravenna. Ha introdotti i lavori Valentino Montanari, presidente della SISAM, con i saluti di benvenuto ed una breve

presentazione delle attività della Scuola.

Chiara Francesconi, responsabile della Commissione Cultura del Comune di Ravenna, ha portato il saluto dell’Amministrazione a nome del Sindaco e dell’Assessore al ramo. Sono intervenuti i rappresentanti dei partner associati locali, che contribuiranno in particolare alla

disseminazione dei risultati del progetto, presentando le loro importanti attività culturali e didattiche svolte da tanti nella città di Ravenna: Anna Agati per l’Accademia di Belle Arti di Ravenna; Elisabeth Mendez Fernandez per l’Associazione Culturale Italo Spagnola Ispano Americana; Alessandra Maltoni per il Centro Servizi Culturali.

I partner stranieri (alcuni presenti e altri collegati via Zoom) e Deborah Gaetta per la SISAM, hanno presentato le loro attività con relazioni, filmati e powerpoint.

L’incontro, condotto da Julius Jmenez presidente di Agifodent è stato volto a puntualizzare in modo dettagliato tutti gli aspetti di carattere amministrativo e contenutistico, con particolare riferimento ai risultati del progetto che oltre ai corsi online su piattaforma Moodle prevedono anche una App con molteplici funzionalità interattive di carattere educativo inerenti all’arte. Sono stati definiti inoltre il calendario delle prossime mobilità nei paesi partecipanti nonchè il calendario degli eventi moltiplicatori che assicureranno un’ampia disseminazione del progetto e dei risultati prodotti.

Un ringraziamento particolare, da parte di Sisam va alla coordinatrice didattica dell’Accademia, Paola Babini, per l’ospitalità del convegno per l’intera giornata, con possibilità di visitare i laboratori che hanno suscitato nei partecipanti un vivo interesse.

Un ringraziamento non meno sentito a Laura Basigli del Servizio Politiche per l’Università e Formazione Superiore del Comune di Ravenna, per l’organizzazione e il supporto tecnico fornito contribuendo in modo impeccabile all’ottima riuscita del convegno.