Chiusura nido d’infanzia Maria Ausiliatrice. Il Comune di Lugo apre un bando straordinario per i bambini senza un posto

La giunta del Comune di Lugo ha approvato una delibera di indirizzo per mitigare l’impatto della chiusura del nido d’infanzia privato Maria Ausiliatrice dall’anno scolastico 2022-2023.

Sono tre le azioni che il Comune mette in campo attraverso uno stanziamento di 100 mila euro che sono disponibili dall’avanzo di bilancio vincolato al Comune di Lugo dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

La prima azione è l’ampliamento con complessivi nuovi 17 posti per bambine e bambini dai 12 ai 36 mesi nei nidi Europa e Corelli passando così dagli attuali 146 posti ad un massimo di 163 posti sul territorio comunale.

La seconda è l’azzeramento della lista d’attesa per le domande dei bambini da 12 a 36 mesi arrivate nei termini del bando ordinario per l’anno scolastico 2022-2023.

La terza è l’attivazione di un bando straordinario, riservato in via prioritaria ai residenti a Lugo, per i nidi Europa e Corelli individuando come destinatari di questo bando i bambini e le bambine nati negli anni 2020 e 2021 già iscritti per l’anno scolastico 2022-2023 al nido d’infanzia Maria Ausiliatrice e che quindi si sarebbero trovati esclusi dalla possibilità di essere accolti in un nido d’infanzia comunale.

Il bando integrativo è stato approvato nell’ultima riunione della giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e sarà aperto da oggi al 13 magg