Autonomia differenziata. Segretaria generale FLC CGIL Emilia-Romagna Monica Ottaviani esulta dopo lo stralcio sull’istruzione

Leggiamo sulla stampa le dichiarazioni del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sullo stralcio dell’istruzione dal percorso di autonomia differenziata. “È la nostra battaglia da sempre – dichiara Monica Ottaviani segretaria generale della FLC CGIL Emilia-Romagna – per la quale abbiamo raccolto insieme alle altre organizzazioni sindacali e diverse associazioni, alcune migliaia di firme in questa regione. La nostra convinta ed insistente iniziativa contro questo progetto di parcellizzazione del sistema di istruzione, che è e deve continuare ad essere unitario e nazionale – continua la sindacalista – ha portato ad un giusto ripensamento. La scuola deve rispondere al dettato costituzionale e non può essere assoggettata alle condizioni geo economiche del luogo in cui si nasce. Dopo le affermazioni giuste – conclude Ottaviani – servono i fatti concreti che attendiamo fiduciosi e auspichiamo tempestivi.”