CaBa industrie di Faenza dona all’istituto Persolino Strocchi la macchina “porta attrezzi IT115”

Con sede a Faenza, la CaBa Industrie Srl offre al mercato della meccanizzazione agricola e delle trasmissioni meccaniche una gamma ampia e all’avanguardia di macchine e attrezzature. Nato nel 2003 dalla cooperazione tra il Dott. Caroli e l’Ing. Badiali, il gruppo CaBa ha acquisito negli anni altre aziende specializzate nel settore, affermandosi su scala internazionale nella produzione di attrezzature agricole e trasmissioni meccaniche da remoto. All’interno dello stabilimento di Faenza, CaBa industrie produce diversi marchi: Lotti (macchine agricole per la lavorazione sottofila e della parete fogliare in vigneti e frutteti), Vicar (atomizzatori dotati di un rivoluzionario sistema a turbina), Macfruit (pedane elevatrici semoventi, ideali per la raccolta della frutta, la potatura e l’applicazione di reti anti-grandine) e SpecialCavi (qualsiasi tipo di trasmissione flessibile per ogni applicazione.) Mission dell’azienda è realizzare macchine ecosostenibili a livello ambientale, che con sicurezza ed efficacia tecnologica svolgano operazioni di lavorazione del terreno.

Spiccata la sensibilità mostrata dal dott. Bruno Caroli nei confronti del mondo della scuola il quale dopo aver visitato la sede scolastica del Persolino, toccato con mano le numerose attività svolte dai ragazzi ed i prodotti realizzati all’interno dell’azienda agraria Persolino, ha deciso di elargire all’Istituto la donazione di un “porta attrezzi, modello IT 115 portato”, utilizzabile con diversi strumenti, per compiere le diverse lavorazioni interceppo, pulizia dei filari nei frutteti e nei vigneti della scuola.

La macchina porta attrezzi IT115, donata da CaBa industrie, opererà all’interno dell’azienda agraria dell’Istituto Persolino Strocchi che si estende su una superficie di circa tredici ettari e presenta diversi impianti frutticoli. Tra i più importanti, quello di pesche, ciliegie, albicocche e kiwi. Numerosi anche i vitigni in cui gli studenti dell’indirizzo agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, possono svolgere esercitazioni pratiche e sperimentali.

L’istituto Persolino Strocchi, rivolge i propri ringraziamenti all’azienda ed al dott Caroli che, con il proprio gesto, riferisce il Dirigente Scolastico Gringeri Daniele “modo tangibile di credere nel valore dell’istruzione, dell’educazione e della cultura, investendo sui giovani e dando loro la possibilità hanno dimostrato concreta e profonda sensibilità nei confronti del mondo della scuola, dell’istruzione e della formazione educativa degli studenti”. L’azienda CaBa Industrie srl con la macchina del gruppo Lotti donata alla scuola, continua il dirigente scolastico, ha dato la possibilità di “implementare la strumentazione agricola disponibile presso l’Istituto, consentendo agli studenti di conseguire la formazione indispensabile per operare, con competenze e capacità, nel settore agricolo in cui il ricorso alla meccanizzazione è costantemente in crescita.”