All’Istituto Alberghiero di Cervia parte il progetto di pesca sportiva della FIPSAS

Ha preso il via ieri, lunedì 9 maggio, il nuovo progetto della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee della Sezione di Ravenna “Sport, Salute e Cittadinanza attiva” all’Istituto Alberghiero di Cervia. Gli istruttori FIPSAS saranno presenti per 15 giorni nella scuola, incontreranno 12 classi per un totale di circa 300 ragazzi. Il progetto si svolge in due tappe. La prima, consiste nella presentazione delle attività Federali tramite proiezione di video ricordando che la Fipsas è la quinta Federazione Italiana per grandezza, presente in ogni provincia con oltre 3000 società affiliate e 190.000 tesserati, proseguendo con l’Attività pratica di preparazione delle attrezzature necessarie a espletare lo sport della pesca sportiva.

Mentre nella seconda tappa, gli studenti saranno accompagnati nel canalino adiacente l’Istituto per l’ attività pratiche di pesca sportiva.