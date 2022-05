Promozione della lettura: gli studenti del Sacro Cuore di Lugo “sfidano” i lughesi a leggere di più

Nel pomeriggio di lunedì 9 maggio, i ragazzi della scuola media Sacro Cuore di Lugo hanno rivolto a tutti i cittadini una sfida. In particolare si tratta di una positive challenge finalizzata alla promozione della lettura, un’idea nata dal club dei lettori della scuola.

Lungo le vie delle città sono stati appesi dei volantini contenenti un QRcode che rimanda alla pagina Instagram della scuola, dove chiunque può trovare nelle storie in evidenza le istruzioni per partecipare. Le regole sono molto semplici: è sufficiente registrarsi durante la lettura di un brano del proprio libro preferito, pubblicarlo su Instagram e taggare il profilo della scuola e un/a amico/a per sfidarlo/a.

Chiunque volesse partecipare è il benvenuto in ogni momento.