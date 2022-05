I RAGAZZI DI UPPUNTO / Italo Bezzi, 90 anni, ricorda la seconda guerra mondiale che lui ha vissuto a 13 anni, pensando a quella di oggi

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna. LA REDAZIONE

“Non c’è mai un perché alla guerra”: intervista a nonno Italo

Italo Bezzi, 90 anni, ci ha ricordato l’esperienza della Seconda Guerra Mondiale, che ha vissuto quando aveva solo 13 anni. Oggi più che mai abbiamo ritenuto necessario condividere questo ricordo, quando a pochi passi da noi c’è chi purtroppo la guerra la sta vivendo direttamente sulla pelle. Senza nascondere la forte emozione, Italo ci ha reso partecipi di quella tremenda realtà, una realtà disumana in cui nessuno meriterebbe di essere catapultato. Auspicando la pace e il termine di ogni conflitto, con vicinanza verso gli oppressi odierni, vi lasciamo alle parole del nostro preziosissimo testimone.

Italo, cosa pensa di questa guerra tra Russia e Ucraina?

“Adesso c’è gente che si schiera per la Russia o per l’Ucraina. Provate solo a pensare a uno che si sveglia la mattina con i bombardamenti sulla propria casa, così, senza sapere un perché. Non c’è mai un perché nella guerra. È semplicemente una cosa tremenda, se molta gente l’avesse vista, oggi agirebbe in maniera diversa.”

Come ha vissuto la Seconda guerra mondiale?

“Io in quel periodo avevo 13 anni. Quando ci penso è strano, ogni tanto mi si apre la memoria come il flash di una macchina fotografica. L’abbiamo vissuta in maniera davvero intensa dal 6 all’11 aprile del 1945, i 6 giorni più tremendi per la nostra zona. Eravamo bambini, sembrava quasi un gioco, non sapevamo ancora che quando ti trasportavano da un paesino all’altro era per allontanarti dal fronte. Ricordo bene quando siamo stati portati da un anfibio con donne e bambini per 50 km da Longastrino a Sant’Alberto in mezzo all’acqua. Dopo 200-300 metri una granata tedesca colpì l’anfibio che si girò su se stesso e 13/14 persone, fra le quali la mia sorellina che mi era stata affidata, morirono. È tremendo trovarsi in quei momenti lì, ti rimangono per tutta la vita.”

Quali erano le conseguenze della guerra nella quotidianità?

“Diverse. Sapete chi erano i veri partigiani? Le donne. Qui erano rimasti gli uomini più adulti, i giovani si nascondevano per paura di essere deportati e le donne invece facevano da tramite: si esponevano e portavano le armi e il cibo. Noi avevamo due ebrei che erano scappati, allora la mia sorellina dormiva in mezzo a loro e io dormivo nel letto con mio padre. Quando ci scoprirono mia madre dovette farli scappare.”

Nella vita quotidiana c’era cibo per tutti?

“Oltre la guerra, c’era una vita di stenti. Si lavorava in campagna, alcuni facevano i muratori e si procuravano il cibo con il salario. Più che altro si cercava di sopravvivere. Bisogna dire che da questo punto di vista anche i tedeschi specialmente all’inizio ci passavano del cibo.”

Com’è cambiato il rapporto con amici e parenti prima e durante la guerra?

“Sapete cos’era bello? Nella miseria ci si voleva molto bene, ci si dava sempre una mano. Nella guerra i rapporti sono cambiati tanto, non ci si salutava, ci si nascondeva. Purtroppo, ho anche perso tanti affetti, amicizie e conoscenze.”

Era chiaro chi fossero gli oppressori e qual era l’opinione nei loro confronti?

“Non era chiaro. Quando cadde Mussolini vivemmo 2 anni di guerra civile e avemmo l’invasione vera e propria dei tedeschi. Era difficile capire chi fossero i reali alleati. Soprattutto a noi piccoli che andavamo a scuola ci insegnavano che gli italiani erano i migliori del mondo e gli inglesi quelli da combattere.”

Pensa sia opportuno dare armi all’Ucraina per combattere il nemico o pensa che produrrebbero solo altra guerra?

“Siamo tutti divisi. Come si possono lasciare queste persone a morire? Non conosciamo le intenzioni di Putin, non è facile capire cosa sia giusto. La cosa più opportuna sarebbe prima di tutto che i nostri politici cercassero di parlare e andare d’accordo ricordandosi che non possiamo lasciare da soli gli oppressi.”

Quando la guerra è finita cosa avete fatto?

“La situazione era tale che eravamo abituati a vedere tanti morti ogni giorno, era diventata una normale realtà. C’erano delle vere e proprie fosse comuni, non si faceva nemmeno più caso a chi veniva seppellito. C’era solo una gran voglia di evadere, di ballare e di cantare. Appena ci si è resi conto che era arrivato il momento di poterlo fare, tutti lo hanno fatto.”

Qual è il ricordo più felice di quel tremendo periodo?

“Il mondo è così bello, bisogna volersi bene, bisogna amarsi. Penso che forse tornando indietro, al di là della miseria, si viveva più stando insieme, c’erano altri principi. Oggi non ci si ascolta più. Sono contento che voi siate disposti ad ascoltare e a capire, anche se sembrano vicende così lontane. È un peccato che possa solo raccontarvi certe cose, sarebbe utile vederle, ovviamente senza farvele viverle, questo spero non succeda mai.”