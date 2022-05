la Scuola primaria Deledda di Pinarella ricorda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Nella giornata odierna, 23 maggio, sono stati commemorati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutte le vittime della mafia da parte della scuola primaria statale G. Deledda di Pinarella di Cervia, Istituto Comprensivo Cervia 2.

Nel XXX Anniversario della strage di Capaci, attentato di stampo terroristico-mafiosi compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992, in cui perse la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato.

Le classi prima e quinta della Scuola primaria Deledda hanno raggiunto il parco adiacente alla loro scuola dedicato a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e alle loro scorte, dove hanno appeso foglietti contenenti pensieri, riflessioni maturate nelle settimane precedenti sui due eroici giudici.

Erano presenti all’inaugurazione il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Cervia 2 Giancarlo Frassineti, la referente della Scuola primaria Deledda Daniela Bartolini, le insegnanti delle classi Sabrina Broccoli, Mirca Spignoli, Daniela Polloni, Benedetta Azzani, Patrizia Cuccagna.

Il dirigente scolastico ha ricordato agli alunni come il 23 maggio costituisca una ricorrenza nazionale, per commemorare le vittime di tutte le mafie, da Giovanni Falcone, scomparso il 23 maggio di trenta anni fa, al magistrato Paolo Borsellino, a tutti coloro che hanno perso la vita per costruire una società più giusta, fondata sulla legalità, sulla giustizia, sul rispetto delle leggi e degli altri.

La ricorrenza viene celebrata in tutto il Paese, in particolare a Palermo, perché l’esempio di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino e di tanti altri ha saputo smuovere le coscienze, portando tanti cittadini a reagire davanti all’orrore degli attentati, e a non arrendersi davanti alla violenza mafiosa.