Camera Commercio Ravenna, Premio Storie di alternanza. Vincono 4C del Liceo linguistico Curbastro, 5B dell’Istituto tecnico Oriani e la 5A dell’ITIS Baldini

Grande è stata l’emozione con la quale i ragazzi, 68 studenti del Liceo linguistico di Lugo, Istituto tecnico Oriani di Faenza e ITIS Nullo Baldini di Ravenna, hanno raccolto e vinto la sfida lanciata dal sistema camerale con il Premio Storie di Alternanza, raccontando, con un audiovisivo, le esperienze fatte nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in questi anni resi difficili e complicati dalla pandemia.

Dopo gli indirizzi di saluto istituzionali e gli interventi di Matteo Casadio, Unioncamere Emilia-Romagna e Giulia Gallamini di IVI Adv Agency, incentrati sulle competenze richieste nel mondo del lavoro con un affondo in particolare sul settore della comunicazione, sono stati infatti consegnati dal commissario straordinario dell’ente camerale ravennate Giorgio Guberti, dal segretario generale Mauro Giannattasio e dal dirigente dell’Ufficio scolastico di Ravenna Paolo Bernardi i riconoscimenti ai progetti risultati vincitori della IV edizione del Premio.

“Alternanza Alternativa. Dalla formazione all’azione! Come creare una startup innovativa e sostenibile” è il progetto della classe 5 A elettronica industriale dell’istituto Itis Baldini, terza classificata, che adeguatamente supportata e stimolata dai tutor, si è cimentata brillantemente nella realizzazione di un progetto innovativo e ricco di spunti di riflessione sul tema della start up innovativa e dello sviluppo sostenibile.

“ACS FIND” è il progetto della classe 5B sistemi informativi aziendali dell’Istituto tecnico Oriani di Faenza classificatosi secondo, che ha visto gli studenti impegnati nell’approfondimento del tema dell’innovazione e della digitalizzazione con la creazione di una App finalizzata a facilitare la gestione di alcuni servizi scolastici come la consumazione al bar, con un interessante approfondimento sul mondo della cooperazione, così significativo nella storia economica del nostro territorio.

“Pov: behind the scene” è il progetto proclamato vincitore dell’edizione 2021 del Premio, realizzato dalla classe 4Cdl del Liceo di Lugo. La classe si è immersa nel mondo del cinema, imparando ad analizzare messa in scena e montaggio e acquisendo le competenze necessarie ad elaborare recensioni. Il prodotto realizzato è interessante sotto numerosi punti di vista: dinamico, divertente e al contempo ricco di interessanti messaggi attuali, tra i quali spicca la capacità di fare squadra e mettersi in gioco.

“Abbiamo rispettato l’impegno preso con le scuole, quello di consegnare personalmente ai ragazzi i riconoscimenti, dopo i mesi difficili della pandemia che ci ha costretto a rinviare più volte – evidenzia Giorgio Guberti commissario straordinario dell’ente camerale ravennate. – Questa iniziativa vuole premiare la loro creatività ma ha anche lo scopo di dare qualche spunto di riflessione su come affrontare in modo consapevole le scelte che si apprestano a compiere. Il Premio Storie di alternanza ha permesso di dare la giusta evidenza alle esperienze di qualità realizzate grazie all’efficace collaborazione tra istituti, studenti e imprese ospitanti”.

Le iscrizioni per la partecipazione alla prossima edizione del Premio possono essere presentate fino al 14 ottobre 2022, alle ore 17, tramite il portale www.storiedialternanza.it. Per informazioni le relativa modulistica consultare il sito della Camera di commercio di Ravenna www.ra.camcom.gov.it, oppure contattare orientamento@ra.camcom.it