I bimbi della scuola dell’infanzia “Buon Pastore” in festa alla Rocca Brancaleone di Ravenna

Grande entusiasmo nella comunità scolastica suscita questo evento del 30 maggio che, oltre a festeggiare l’ormai vicina fine dell’anno scolastico, festeggeranno il primo evento in presenza dopo due anni di restrizioni. Bimbe e bimbi vivranno momenti gioiosi, regalando grandi emozioni alle loro famiglie, cantando, drammatizzando e ballando una canzone appositamente composta dal maestro Lama, dal titolo “Fantastico orticello”.

Il canto sarà introdotto dalla narrazione di una magica storia ispirata a una delle attività che i bambini, quasi quotidianamente, svolgono nell’orto didattico della scuola. Questo bellissimo orto è stato allestito grazie alla proficua collaborazione fra la scuola statale dell’infanzia “Buon Pastore”, sede di via Canalazzo, il Comune di Ravenna e le famiglie.

Il progetto orto ha permesso di trasformare i bambini in veri e propri “contadini in erba”, riscoprendo e valorizzando il rapporto con la natura. Le maestre ringraziano Andrea Caccia e Jacopo Mutti per l’ospitalità alla Rocca Brancaleone, i genitori e tutto il personale amministrativo dell’Istituto statale San Pier Damiano per la collaborazione alla realizzazione dell’evento.