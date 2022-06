L’Itip Bucci di Faenza anche quest’anno all’Ecomarathon con una Urban Nova

Gli studenti e gli insegnanti dell’Itip Bucci di Faenza anche quest’anno prendono parte all’Ecomarathon, con una vettura progettata e costruita dall’istituto professionale manfredo. Si tratta di una Urban Nova, spinta da un motore diesel di 259 centimetri cubici.

La manifestazione, che si svolge sul circuito olandese di Assen, raduna scuole tecniche provenienti da tutta Europa, che mettono in campo mezzi a basso consumo energetico, in un evento che premia in questo fine settimana le auto più “risparmiose” a livello di impiego di carburante, con un focus particolare nei confronti della limitazione di inquinanti.