Lions Club Dante Alighieri assegna borsa di studio a uno studente meritevole

Il Lions club Dante Alighieri, presidente Giovanni Naccarato, ha assegnato per il secondo anno una borsa di studio allo studente universitario Francesco Valentini, ritenuto meritevole per i risultati conseguiti per percorso che sta svolgendo all’università di Bologna facoltà di informatica per il management.

I lions hanno da sempre uno sguardo speciale rivolto ai giovani e al mondo scolastico – ha dichiarato il presidente – e i service a loro dedicati si inseriscono in una delle aree di intervento fondanti dei lions.