Unione Bassa Romagna. Alle Cappuccine di Bagnacavallo il seminario di chiusura dell’anno educativo

Lunedì 6 giugno alle 17.30 presso l’arena delle Cappuccine di Bagnacavallo ci sarà il seminario di chiusura dell’anno educativo 2021-2022, l’annuale ritrovo dedicato ai servizi per l’infanzia dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il seminario è rivolto al personale operante nei servizi educativi 0-6 dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed è aperto anche alle educatrici e insegnanti che operano nei servizi per l’infanzia privati e nelle scuole dell’infanzia statali.

L’incontro di quest’anno ha come tema «La quiete dopo la tempesta: per una ri-generazione educativa». Due sono i progetti che verranno presentati: «50 anni di nidi in Bassa Romagna» con un intervento a cura di Petra Benghi, dei Servizi educativi dell’Unione e «La scuola in natura», a cura di Roberta Vitali del Ceas della Bassa Romagna e della cooperativa sociale Villaggio globale con l’intervento del Sindaco Referente per l’Ambiente della Bassa Romagna. Seguiranno racconti e narrazioni della psicologa Fiorella Rodella e dell’associazione Nodi – Playback factory.

L’apertura dei lavori sarà affidata alla vicesindaca di Bagnacavallo Ada Sangiorgi, mentre le conclusioni saranno a cura del sindaco Enea Emiliani, referente per le Politiche educative dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

L’incontro di chiusura dell’anno educativo è proposto dal Coordinamento pedagogico dell’Unione, nell’ambito del programma di formazione permanente e qualificazione per le educatrici e le insegnanti dei servizi 0-6 anni dell’Unione e delle scuole dell’infanzia statali, con lo scopo di valorizzare i percorsi di continuità tra nido e scuola dell’infanzia