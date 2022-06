Discussa tesi in Beni Culturali sui mosaici del Parco della Pace di Ravenna

E’ stata discussa oggi , nel corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, la tesi dal titolo Opere di mosaico contemporaneo presso il Parco della Pace a Ravenna.

L’autrice è Ilaria Marta Carra con i relatori Prof.ssa Paola Perpignani, Prof. Alberto Giorgio Cassani, Prof. Francesco Dellisanti, Prof. Simone Zambruno e il correlatore Dott.ssa Federica Giacomini. Un’ora e mezza di discussione dove ha trovato grande spazio il restauro della fontana “Le chaos et la source de vie” di Claude Rahir. L’esposizione di Ilaria Marta Carra ha messo in risalto l’operato dell’Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei (AIMC), associazione nata a Ravenna nel 1980, promotrice del Parco della Pace, frutto di un lungo studio che coinvolse l’Associazione e il Comune di Ravenna.

Presente fra il pubblico, invitata dalla Prof.ssa Paola Perpignani, Rosetta Berardi vice presidente di AIMC.

Il Parco della Pace ebbe un’incredibile risonanza mediatica alla sua nascita, ottenne il patronato del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, del Parlamento Europeo, del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO che finanziò parte del progetto.

La tesi discussa oggi è nata in occasione del restauro della fontana eseguito negli anni 2020/21. Nel 2020 il Comune di Ravenna ha approvato un progetto finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei mosaici. I cantieri di restauro dell’opera di Claude Rahir sono stati affidati a LMCU in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Bologna, campus di Ravenna. Nello stesso periodo è stata restaurata anche l’opera “Francobollo” dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Il restauro di queste due opere si inserisce in un progetto di recupero, finalizzato alla valorizzazione alla riqualificazione del Parco e che continuerà nel tempo per il restauro delle rimanenti opere.

Alla base del progetto “Parco della Pace” , abbracciato con entusiasmo da tanti artisti di tutto il mondo, c’è l’idea forte della pace fra i popoli che riveste un grande significato simbolico oltre ad incarnarsi in un museo all’aperto di mosaico contemporaneo, unico nel suo genere. Il Parco oggi è una zona verde frequentato da famiglie e bambini e si trova in via Marzabotto.