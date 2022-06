PNRR: oltre 2,5 milioni in provincia di Ravenna per azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in 18 istituti

“Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito della Missione 4 – investimento 1.4. del Pnrr “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” ha emanato il decreto di riparto, su base regionale, delle risorse pari ad € 500.000.000 al fine di garantire la realizzazione di azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le risorse sono successivamente assegnate alle scuole sulla base dei criteri inerenti al tasso di fragilità degli apprendimenti, c.d. “dispersione implicita” e al numero di studentesse e studenti iscritti nell’istituzione scolastica. Nella provincia di Ravenna queste risorse ammontano ad un totale di oltre 2,5 milioni di euro e sono destinate a 18 istituti superiori. Sono finanziamenti importanti in una fase molto delicata per tanti giovani, provati da mesi di misure restrittive per l’emergenza Covid. Ne dà notizia il Senatore Cinque Stelle Marco Croatti.

Le scuole beneficiarie dei finanziamenti dovranno attuare progetti volti al potenziamento delle competenze di base a partire dal primo ciclo, con particolare attenzione alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, che presentino fragilità negli apprendimenti, prevenendo l’insuccesso scolastico, al contrasto alla dispersione scolastica, tramite un approccio globale e integrato che valorizzi la motivazione e i talenti di ogni discente all’interno e all’esterno della scuola, in raccordo con le risorse del territorio, al miglioramento dell’approccio inclusivo della didattica curricolare ed extracurricolare delle istituzioni scolastiche in un’ottica di personalizzazione dell’apprendimento.

Le scuole promuoveranno attività di co-progettazione e cooperazione con la comunità locale, coinvolgendo i servizi del volontariato e del terzo settore, per migliorare l’inclusione e l’accesso al diritto allo studio a tutti, attraverso la progettazione e la realizzazione di opportunità di potenziamento delle competenze anche all’esterno della scuola, che dovranno essere valorizzate con una piena integrazione del percorso curricolare con le attività extracurricolari e con la valutazione degli apprendimenti.

Questo il dettaglio del riparto delle risorse nella provincia di Ravenna