Sei progetti realizzati dalla scuola Berti grazie al contributo dei Lions Club Bagnacavallo

Lunedì 20 giugno presso la sede bagnacavallese dell’Istituto comprensivo Berti il dirigente scolastico Moreno Folli e la vicesindaca Ada Sangiorgi hanno incontrato la presidente del Lions Club Bagnacavallo Michela Michelini. L’incontro è stata l’occasione per ringraziare – come si legge nella nota del comune – al termine dell’anno scolastico, il Lions Club per la collaborazione e l’attenzione che ha avuto nei confronti dell’istituto bagnacavallese, delle alunne e degli alunni che lo frequentano.

Ben sei sono stati infatti i progetti realizzati dalla scuola nel 2021/22 grazie alla donazione di circa 2.500 euro da parte del Lions bagnacavallese: di educazione ambientale con l’associazione culturale Erbe Palustri (“Noi e il nostro territorio”), di inclusione con “Orto in verticale” e per la primaria di Villanova con l’associazione Corpo Giochi, di psicomotricità per l’infanzia con l’esperto Matteo Abbondanti e per l’acquisto di materiale di facile consumo, per concludere con il progetto “Discalculia”, formazione rivolta ai docenti di Matematica della scuola primaria.

Il Lions Club di Bagnacavallo è da anni attivo sul territorio con attività di service di carattere sociale rivolte in particolare a persone anziane e ai giovani. In questi ultimi tempi un altro importante service del Lions è stato La Valigia di Caterina, grazie al quale in stretto contatto con i Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è stato possibile aiutare due ragazze vittime di violenza a intraprendere un nuovo percorso di autonomia all’interno della comunità.