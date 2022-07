Erasmus Mundus Wacoma: 18 laureati internazionali al corso ravennate di Water and Coastal Management

Sono 18 gli studenti internazionali che nel pomeriggio di mercoledì 13 luglio hanno concluso il percorso di laurea magistrale Erasmus Mundus Wacoma (Water and Coastal Management) e sono stati proclamati dottori con una cerimonia che si è svolta a palazzo dei Congressi di fronte al magnifico rettore Giovanni Molari.

In occasione delle lauree molti sono stati i genitori o famigliari giunti a Ravenna da Stati Uniti, Sudamerica, Asia, Africa, mentre altri si sono collegati in remoto. Non sono mancati inoltre laureati degli anni precedenti ad esempio da Brasile, Nuova Zelanda, Grecia, Pakistan, Vietnam, molti dei quali stanno svolgendo il dottorato di ricerca in diverse parti del mondo, o sono stati assunti da imprese o enti o, grazie a questa laurea prestigiosa, lavorano nelle università o ministeri.

In tutto, il programma Wacoma, attivo Ravenna dal 2017, ha coinvolto 62 studenti, 34 ragazze e 28 ragazzi, provenienti da 36 paesi del mondo, in rappresentanza dei 5 continenti, scelti in ingresso con una selezione durissima tra i migliori studenti internazionali.

L’iniziativa, una settimana di eventi dedicati alla conclusione del programma internazionale, proseguirà giovedì 14 e venerdì 15 luglio con il Wacoma Symposium. In questa occasione saranno presenti personalità scientifiche di rilevanza internazionale e aziende che hanno partecipato allo svolgimento delle attività in questi anni, ma anche alunni che racconteranno il loro percorso di successo post-laurea.

L’obiettivo principale del simposio, organizzato dall’Università di Bologna in collaborazione con l’Università dell’Algarve e dell’Università di Cadice, è essere un momento di approfondimento sulle scienze marine acquatiche, ambientali e costiere, sui rischi per l’acqua, sulle coste e sulla mitigazione dei rischi, sugli impatti dei cambiamenti climatici sulle aree costiere e sull’economia verde.