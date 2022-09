“Noi amiamo il Pavaglione”. Mostra alla Trisi e un virtual tour frutto della collaborazione tra biblioteca e scuola

“Noi amiamo il Pavaglione” è la mostra che inaugura domani, sabato 17 settembre alle 11, nel nuovo spazio espositivo della biblioteca Trisi. La mostra è il frutto della collaborazione tra la biblioteca Trisi e l’Istituto Comprensivo Lugo1 Francesco Baracca, in particolare le attuali classi terze della scuola secondaria di primo grado e l’Archivio Storico del Comune di Lugo. Biblioteca e scuola hanno partecipato insieme al bando della regione Emilia-Romagna “Io amo i beni culturali”.

Il bando regionale ha tra i suoi obiettivi quello di avvicinare i giovani al patrimonio culturale e alle istituzioni che lo conservano, favorendo una partecipazione attiva e creativa e sostenendo la crescita di cittadini, in questo caso di ragazzi, autonomi e consapevoli.

Il Pavaglione, quadriportico settecentesco di stile neoclassico inaugurato nel 1783, è infatti tra i monumenti di Lugo, quello più vivo e attivo; sotto i suoi portici e nella sua piazza si sono svolti nei secoli le attività più importanti della comunità, hanno preso vita mercati, fiere, manifestazioni politiche, eventi sportivi, processioni religiose e molto altro.

La collaborazione tra la Biblioteca el’Istituto, che ha portato all’ideazione del progetto dal titolo “Che spettacolo il Pavaglione! Viaggio nel cuore di Lugo tra storie, immagini e innovazione”, classificandosi tra i primi posti nella graduatoria dei progetti vincitori. Il progetto aveva come scopo di analizzare la documentazione storica e fotografica conservata presso la Biblioteca, rielaborandola in un formato più consono ai ragazzi e creando contenuti multimediali finalizzati alla produzione di un tour virtuale 3D del Pavaglione, in collaborazione con l’azienda Neo Project di Roncalceci.

La mostra “Noi amiamo il Pavaglione” prende spunto dal lavoro svolto in collaborazione con i ragazzi, mettendo in luce alcuni aspetti della vita del Pavaglione, con il supporto di fotografie e documenti provenienti dai fondi della Biblioteca e dell’Archivio Storico di Lugo.

Il percorso è accompagnato da immagini del Pavaglione scattate da diversi fotografi nel corso del ‘900, tra cui Paolo Guerra, Marina Guerra, Giovanni Zaffagnini, Gianni Bartolotti, Luca Nostri e Luigi Iorio.

La mostra sarà visitabile fino al 19 novembre negli orari di apertura della biblioteca. Il virtual tour, che si può vedere anche dal sito della biblioteca Trisi sarà presentato in occasione dell’inaugurazione dove si potrà anche assistere alla visita guidata alla mostra.