Massa Lombarda. Tornano i corsi per adulti e bambini alla scuola comunale d’arte e mestieri “Umberto Folli”

Lunedì 17 ottobre comincia il nuovo anno accademico della Scuola comunale di Arte e Mestieri Umberto Folli, a Massa Lombarda in viale Zaganelli 1, al primo piano del centro giovani JYL. La scuola offre corsi per tutte le età: serali per adulti, laboratorio “Il Pastello” per bambini tra i 6 e gli 11 anni e, dal gennaio 2023, anche Scarabocchiamoci per bambini e genitori.

“La Scuola d’Arte e Mestieri Umberto Folli è da sempre un punto di riferimento per la nostra comunità, – commenta l’Assessore alla cultura Elisa Fiori -. Vanta una tradizione centenaria e, nel corso degli anni, ha sfornato talenti che hanno fatto la storia artistica del nostro territorio. Non è solo una scuola in cui si “studia l’arte” ma un luogo di aggregazione e scambio. Ed è quindi con tanto orgoglio che, come amministrazione, portiamo avanti questo progetto, continuando a coltivare stagione dopo stagione l’arte del saper fare artistico e creativo”.

Il corso per adulti prevede diversi laboratori e attività, come Figura dal vero, Attività Plastiche, Pittura, Disegno, Ceramica. I partecipanti verranno seguiti da un docente qualificato nell’apprendimento e sviluppo delle tecniche da loro scelte. Durante la realizzazione dei progetti, gli allievi potranno esprimere liberamente la loro creatività, supportati da proposte e suggerimenti dell’insegnante. Si manterrà la tradizione consolidata di un corso sperimentale con l’arricchimento di workshop tematici tenuti da artisti specializzati in particolari tecniche, per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze. La scuola d’arte non è un solo un luogo di apprendimento ma anche un’occasione di aggregazione e confronto.

L’iscrizione annuale ai corsi serali per l’anno 2022/2023 è pari a 200 euro. I laboratori sono aperti dal 17 ottobre 2022 al 7 giugno 2023, per tre sere alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 23.30.

Il laboratorio “Il Pastello”, rivolto a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, prevede due lezioni settimanali di un’ora e mezza su manipolazione creta, mosaico, disegno, pittura, tempera, cartapesta e altre attività creative. Nel laboratorio si sperimentano tecniche e regole ricavate dalle opere d’arte di ogni epoca e di ogni luogo, trasformate in giochi. Il corso vuole offrire al bambino, attraverso la manipolazione dei materiali, un’occasione di libertà creativa per sviluppare la capacità di osservare e reinterpretare la realtà assecondando il proprio gusto artistico. Un luogo di fantasia , conoscenza, sperimentazione, scoperta e autoapprendimento.

Le giornate previste sono il martedì e il giovedì della ore 16,45 alle 18:15. L’iscrizione annuale al laboratorio “Il Pastello” per l’anno 2022/2023 è pari a 130 euro con due lezioni settimanali. Prevista la possibilità di iscriversi a una sola lezione a settimana con iscrizione di € 65 euro. Il laboratorio è aperto (salvo festivi) dal 18 ottobre 2022 al 6 giugno 2023.

Infine, da gennaio a maggio 2023 sarà attivo il laboratorio “Scarabocchiamoci”, per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati dai genitori su manipolazione creta, mosaico, disegno, pittura, tempera, cartapesta e altre attività creative. Sono previsti tre moduli da cinque incontri ciascuno, il sabato dalle 10.30 alle 12. La quota di iscrizione e frequenza è di 15 euro per ogni singolo modulo (cinque incontri).

Sia per “Il Pastello” che per lo “Scarabocchiamoci” è prevista un’agevolazione in caso di frequenza contemporanea di uno o più fratelli.

Per partecipare ai corsi è necessario prenotare al numero 0545 985814/32 o alla mail cultura@comune.massalombarda.ra.it. Il modulo di iscrizione sarà disponibile direttamente presso la Scuola d’Arte e Mestieri, nei giorni e orari di lezione, sul sito del comune di Massa Lombarda e in biblioteca.