Beni culturali. Dal Fondo tutela del MiBac, 600 mila euro al Complesso di San Vitale

Ammontano a 180 milioni di euro le risorse destinate dal Ministero per i beni e le attività culturali per la tutela del patrimonio culturale italiano. In Emilia Romagna sono 41 i progetti ammessi al finanziamento per le annualità 2019 – 2020 per un importo complessivo di 10.289.718,89 euro. A Ravenna per il Complesso di San Vitale sono stati destinati 300 mila euro, per il completamento del restauro di uffici, archivi, laboratori e depositi ai fini dell’adeguamento dei sistemi di prevenzione incendi, del conferimento di più alti livelli di sicurezza antisismica, del superamento di barriere architettoniche.

Al Museo Nazionale di Ravenna, 88 mila euro per il rifacimento dei coperti compresa coibentazione dell’Ala prospiciente il terzo Chiostro dell’Ex Complesso Benedettino di San Vitale.

Circa 16 mila euro sono stati assegnati ai lavori per l’istallazione del sistema di sicurezza mediante inferriate nel deposito sussidiario di Largo Giustiniano al servizio dell’Archivio di Stato di Ravenna.

Infine, 25 mila euro per il riordinamento, condizionamento, inventariazione e valorizzazione del fondo archivistico della Questura di Ravenna.

Per l’annualità 2020, saranno stanziato 300 mila euro per il Complesso benedettino di San Vitale, laboratori restauro Soprintendenza, con Lavori di manutenzione con potenziamento della messa in sicurezza e della sostenibilità dei Laboratori di Restauro, del Laboratorio Fotografico e dell’Archivio Fotografico della SABAP-RA.

Per il Completamento dei lavori di miglioramento fruizione e nuova illuminazione interna del Mausoleo di Teodorico sono stati assegnati 85 mila euro.

“Un’attenzione al patrimonio che necessita di interventi di tutela – ha dichiarato il Ministro Bonisoli – e che è frutto di un puntuale lavoro di ricognizione sui territori, attraverso il coinvolgimento di tutti gli istituti periferici del Ministero. Tra le priorità, il restauro dei beni culturali, in particolare quelli colpiti da calamità naturali; il recupero di aree paesaggistiche degradate, la prevenzione contro i rischi sistemici e ambientali, ma anche l’efficientamento energetico e il miglioramento dell’accessibilità, intesa come obiettivo per la partecipazione e l’inclusione sociale”.