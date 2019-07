LA POSTA DEI LETTORI / Dov’è la Clinica San Francesco di Ravenna? Insegna danneggiata da tre mesi

Buongiorno,

sono costretto a segnalarvi ormai da almeno tre mesi la condizione della segnaletica e dell’immagine dell’Ospedale Privato San Francesco.

Sono una persona anziana che abita nelle vicinanze della San Francesco, con il mio cagnolino passeggio vicino alla Rocca Brancaleone e non di rado mi capita di dare delle indicazioni alle persone che frequentano la clinica anche da fuori città. Ero abituato a dirgli “guardate se andate più in su di questa via (via Rocca Brancaleone) non vi potete sbagliare vi trovate l’insegna proprio di fronte”. Tre mesi fa ormai, dopo il primo nubifragio, l’insegna che era posta proprio a ridosso della piccola rotonda si è danneggiata.

Credevo che ristabilissero a breve l’insegna e il nome della clinica che esiste dal 1942. Sono caro a questa clinica non solo perchè è vicino a casa e mi ha sempre assistito con amore distinguendosi con un atteggiamento famigliare, ma anche perchè ritengo sia assurdo a distanza di tre mesi che in una via così trafficata e con l’esigenza di dare informazioni, non venga ripristinato il nome dell’ospedale!

Luca