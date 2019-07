Ravenna. Anziano molestò una bimba di sei anni: oggi condannato, ma con lo sconto di pena in appello

Lui, il compagno della nonna, lei la nipotina della donna, che all’epoca dei fatti aveva solo sei anni. La vicenda riguarda gli abusi sessuali da parte dell’anziano consumati tra le mura domestiche che si erano susseguiti per quasi sei anni, sotto le minacce dell’uomo di fare del male alla bambina – oggi maggiorenne – e ai suoi cari, se si fosse azzardata a raccontare tutto. Le molestie, secondo l’accusa, si erano protratte per lungo tempo, dal 2003. L’uomo, oggi 80enne, aveva subito in primo grado una condanna a 9 anni, che ora la Corte d’Appello – come riporta Il Resto del Carlino, in edicola oggi, martedì 9 luglio – ha ridotto a 6 anni e mezzo.

Uno sconto di pena, applicato dai giudici bolognesi, dopo aver considerato equivalenti le aggravanti (reiterazione dei fatti) alle attenuanti generiche (incensuratezza dell’imputato). Confermata invece la somma stabilita, in primo grado, di 50mila euro di provvisionale, resa subito esecutiva già dalla prima sentenza. Ad oggi l’uomo ne avrebbe versati circa 1500 che la parte civile della giovane, ha ottenuto attraverso un pignoramento della pensione.

Al tempo l’uomo frequentava la nonna della bimba. Spesso lei restava a casa della nonna, in compagnia anche dell’uomo, dopo che la mamma la accompagnava prima di recarsi a lavoro. La nonna a volte usciva per fare la spesa, lasciando la nipote con il compagno. Un giorno, rincasando all’improvviso, la nonna aveva trovato la bambina a letto con l’uomo. La donna non denunciò l’episodio, ma interruppe subito quella relazione.

I familiari decisero di non sporgere denuncia, probabilmente perchè convinti che la bambina, crescendo avrebbe rimosso tutto. Ma nel 2015, durante un ricovero, uno psichiatra riuscì a cogliere il trauma che la ragazzina portava dentro e fece scattare l’indagine della polizia. La giovane, infatti, ricordava tutto nei dettagli e parlò agli inquirenti anche di un rapporto sessuale completo.

L’orco, oggi 80enne, ha sempre negato tutto.