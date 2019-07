Ravenna Festival. Ben Harper & The Innocent Criminals al Pala De André

Ravenna Festival propone questa sera martedì 9 luglio alle 21 al Pala De André (Viale Europa 1, Ravenna) uno dei concerti clou di questa edizione: Ben Harper & The Innocent Criminals con Leon Mobley percussioni, Juan Nelson basso, Oliver Charles batteria, Jason Mozersky chitarra.

Servizio navetta gratuito, andata e ritorno, per gli spettacoli al Pala de André con partenza da Piazza Farini (di fronte alla stazione). Partenze ore 20.15 e 20.30.

Con un disco che suona tuttora fresco come non mai, Welcome to the Cruel World, Ben Harper debutta nel 1994 per poi inanellare una serie di successi quasi da non credere (l’ultimo è il recentissimo No Mercy in This Land, del 2018), rivelandosi anno dopo anno come un artista praticamente unico, con una voce e uno stile riconoscibili al primo ascolto e una capacità ineguagliabile di fondere diversi generi tra loro, passando, soprattutto dal vivo, dal rock più vigoroso al country blues spiritato, dal rock al soul, dalla canzone d’autore al folk, dal reggae fino al blues, il tutto inframezzato da ballate intimiste e potenti riff alla Rolling Stones. Tra sold-out in tutto il pianeta, dischi d’oro e di platino e performance memorabili, Ben Harper è da tempo una vera e propria superstar mondiale.

Biglietti da 35 a 80 Euro. INFO: www.ravennafestival.org