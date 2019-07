Ravenna Festival. Le vie dell’Amicizia quest’anno portano Riccardo Muti e la Cherubini ad Atene

È Ravenna-Atene il ponte di fratellanza attraverso l’arte e la cultura che propone quest’anno il progetto Le vie dell’Amicizia di Ravenna Festival. Questa sera martedì 9 luglio si terrà il grande concerto diretto da Riccardo Muti presso il Teatro di Erode Attico sotto l’Acropoli.

Riccardo Muti dirige il soprano Maria Mudryak, il mezzosoprano Anastasia Boldyreva, il tenore Luciano Ganci, il basso Evgeny Stavinsky, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, la Athens State Orchestra Thessaloniki, la State Symphony Orchestra, la ERT National Symphony Orchestra, il Coro Costanzo Porta, l’ERT National Choir, il Choir of the Municipality of Athens (maestri del coro Antonio Greco, Stavros Beris – maestro di sala Davide Cavalli).

In programma di Ludwig van Beethoven la Sinfonia n. 9 in re minore per soli coro e orchestra Op. 125.

Concerto in collaborazione con Festival di Atene ed Epidauro.

Replica del concerto giovedì 11 luglio al Pala De André di Ravenna alle ore 21.