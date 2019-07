WINDSURF / Grande soddisfazione per il circolo Adriatico Wind Club al Trofeo Nazionale Techno

Dall’8 luglio i ragazzi della Adriatico Wind Club sono impegnati nelle acque del Lago di Garda per partecipare alla terza tappa del Trofeo Nazionale Techno 293 e alla regata nazionale RSX.

L’Adriatico Wind Club si presenta anche a questa competizione con la squadra agonistica dei giovani windsurfisti al completo (Tommaso Masetti, Francesco Gerbella, Francesco Forani, Enea Godoli Francesco Silvi, Giulio Caponegro, Pietro Gamberini, Luca Barletta, Romeo Gerbella, Francesco Ianne) guidati dall’allenatore Roberto Pierani, già allenatore della pluripremiata campionessa Giorgia Speciale.

Le precedenti competizioni – Marsala in marzo e Torvaianica in maggio – hanno visto i nostri ragazzi scalare le classifiche con un primo posto di Luca Barletta a Torvaianica (under 13 e attualmente primo nel ranking nazionale) un secondo posto di Francesco Ianne nella categoria cadetti, e ottimi piazzamenti anche per gli atleti Forani e Gamberini (under 15) rispettivamente quarto e sesto nel ranking nazionale.

Dopo questo impegno sportivo ad attendere i ragazzi ci saranno le competizioni di Reggio Calabria- a fine agosto-, di Margherita di Savoia – ad ottobre-, ed infine il mondiale a Cadice in Andalusia, sempre ad ottobre. Grande soddisfazione esprime Giovanni Forani, presidente dell’ Adriatico Wind Club, per essere riusciti ad appassionare i ragazzi a questo magnifico sport attraverso i corsi settimanali mensili e stagionali che il circolo propone ogni anno durante il periodo estivo.

Da un anno e mezzo il circolo ha deciso di puntare sui giovani chiamando ad allenarli un tecnico di altissimo livello quale è Roberto Pierani.

“Puntiamo molto su questa regata e anche sui prossimi impegni sportivi che ci attendono – sottolinea Giovanni Forani, presidente dell’ AWC – e comunque la nostra vittoria più grande resta nell’ aver appassionato i giovani fin dalla più tenera età a uno sport di mare che in una città come Ravenna non può mancare e ci auguriamo che sempre più bambini e ragazzi si avvicinino a questa disciplina che é anche una scuola di vita”.