Ravenna, successo per “Formazione sport lavoro”: 10 ragazzi assunti dopo il corso per saldatori

L’obiettivo era coinvolgere, attraverso l’attività sportiva, giovani in cerca di un’occupazione, formarli e avviarli all’attività lavorativa. Il progetto “Formazione sport lavoro”, patrocinato dal Comune di Ravenna, che vede insieme l’agenzia per il lavoro Job Just on Business Spa, Ravenna Boxe, il Coni e molte aziende del territorio, ha avuto il successo sperato.

Undici ragazzi, reclutati nell’ambito sportivo, stanno per concludere il corso gratuito per saldatori della durata di 132 ore, di cui 52 di teoria e 80 di pratica, svolte nella sede della Scuola Pescarini Arti e Mestieri. Sette le aziende che hanno aderito al primo corso: Rosetti Marino spa, Come srl, Mecalfast srl, F.lli Montanari d&d, OF.RA srl, De Angelis spa, Fiorini Industries srl. Pregevole anche l’impegno dei dieci corsisti, con un’età media di 24 anni, che si sono adoperati sia alle prove teoriche che pratiche.

“Che l’attività sportiva abbia un ruolo importante nella formazione e nella crescita dei giovani è scontato – afferma l’assessore allo Sport Roberto Fagnani -. Lo è meno pensare che possa fungere da volano per un progetto così originale che prepara alla acquisizione di competenze così importanti per il mondo del lavoro”.

“Siamo entusiasti dell’ottimo risultato raggiunto – afferma Franco Greco responsabile divisioni specializzate JOB spa -. I ragazzi sono stati davvero impeccabili e abbiamo avuto modo di creare un collegamento tra aziende e partecipanti dimostrando che le agenzie per il lavoro possono svolgere un ruolo chiave per l’intera comunità”.

Durante tutte le fasi del corso le aziende che hanno aderito al progetto possono avere accesso al laboratorio di saldatura della Scuola Pescarini e visionare i progressi dei ragazzi che, una volta terminato il percorso formativo il 24 saranno nell’immediato inseriti nel mondo lavorativo.

Visti i buoni risultati conseguiti, dal Comune informano che il prossimo corso è stato programmato per il mese , con la stessa durata e tipologia di mansione.