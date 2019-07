Approda al Coya Beach di Casal Borsetti il nuovo spettacolo dell’eclettico Andrea Marchi

La rassegna Burattini alla Riscossa prosegue venerdì 19 luglio con l’oramai consueto appuntamento del venerdì al Coya Beach di Casalborsetti. A partire dalle 21.15, Andrea Marchi della compagnia Spettacoli Atuttotondo sarà protagonista di Le vie del Tesoro.

Si tratta dell’ultima fatica di Marchi, che ha debuttato con successo ad inizio giugno: uno spettacolo incentrato sull’imprevedibilità e sul meglio della destrezza e del talento comico del performer romagnolo, che sublima in questo lavoro il meglio del suo repertorio di giocoliere, fachiro e imbonitore. Il tutto calando il pubblico in un’ambientazione fantasy interattiva, un percorso a ostacoli tra sorprese e gag mozzafiato, alla ricerca di un tesoro in un lontano castello. Una grande mappa sarà l’incipit di un viaggio da percorrere tra spazio scenico e platea, oltrepassando montagne, attraversandoo boschi, fiumi e città misteriose.

Sarà il pubblico ad indirizzare attivamente l’evoluzione dello spettacolo, una scelta dopo l’altra, per intraprendere un sentiero che porterà ad esiti sempre diversi, ma assicurando sempre il massimo del divertimento agli spettatori di tutte le età.

La rassegna Burattini alla Riscossa proseguirà domenica 21 luglio al Bagno Tre Pini di Punta Marina, dove a partire dalle 17:30 Luca Rosetti di Teatro Lunatico presenterà lo spettacolo Leo Magic Show. L’ingresso agli spettacoli è gratuito.

Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Anteprime ed aggiornamenti sulle prossime attività alla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.