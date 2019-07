Bagno dell’Esercito a Marina di Ravenna. Il primo bando va deserto, aperto il secondo concorso per la riqualificazione

Il Comune di Ravenna fa sapere che è stato pubblicato oggi, lunedì 29 luglio, il bando per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa per uno stabilimento balneare e il relativo tratto di spiaggia in viale delle Nazioni n. 420 a Marina di Ravenna che prenderà il posto dell’attuale edificio, da anni in stato di abbandono, denominato “Bagno dell’Esercito” perché fino a una quindicina di anni fa era in uso all’Esercito italiano.

L’intento dell’amministrazione comunale è che la nuova struttura sia pronta per la stagione estiva 2020.

Lo stabilimento balneare, fino a una quindicina di anni fa in uso all’Esercito, è stato consegnato al Comune nel luglio 2018, dopo che il ministero della Difesa ha restituito l’area demaniale alla Capitaneria di porto. A fine gennaio 2019 il Comune aveva indetto un primo bando per la riqualificazione dell’area, rivolto però ai soli “soggetti che, alla data di pubblicazione del bando” fossero “titolari di concessione relativa a stabilimenti balneari del territorio comunale ricadenti in una delle seguenti tipologie: situati in spiagge compromesse da fenomeni di erosione marina, situati in tratti di arenile a spiccata vocazione naturalistica, trasferiti nella zona sud di Lido di Savio”.

Nessuno aveva però risposto alla chiamata e il bando era andato deserto. Così, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, il Comune aveva annunciato un nuovo bando, quello attuale, questa volta aperto a tutti i soggetti interessati all’operazione, da pubblicarsi tra giugno e luglio.

“Come promesso – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico Massimo Cameliani – abbiamo rispettato la tempistica che ci eravamo dati di pubblicare il bando entro luglio. Si tratta di una importante opportunità perché è rivolta a tutti i soggetti che ritengono di poter investire in un luogo appetibile e che farà parte del ‘Parco marittimo’ il cui progetto prevede la riqualificazione delle fasce retrodunali degli stabilimenti balneari e dei relativi stradelli di accesso, contribuendo al risanamento naturalistico di una zona così importante di Marina di Ravenna. Un luogo ora degradato sarà restituito alla collettività attraverso una progettazione ispirata allo sviluppo sostenibile e alla salvaguardia dell’ambiente”.

Il nuovo assegnatario dovrà provvedere alla demolizione dello stabilimento e poi alla ricostruzione di un nuovo manufatto che dovrà risultare coerente con il progetto di riqualificazione del Parco Marittimo. Il bando prevede una durata minima di anni 6 per la concessione, con la possibilità di una durata superiore, e comunque non oltre ai 20 anni, in relazione all’entità e alla rilevanza economica delle opere da realizzare. Per partecipare alla procedura, quindi prima della presentazione della domanda, il legale rappresentante dell’operatore economico interessato o un dipendente da questi delegato deve, a pena di esclusione, prendere visione dello stato dei luoghi e dell’area oggetto di concessione mediante sopralluogo concordato con l’Ufficio demanio marittimo del Comune di Ravenna (Tel. 0544 482880).

Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire la domanda esclusivamente all’Ufficio archivio e protocollo, piazza del Popolo n. 1 – 48121 Ravenna, entro e non oltre l’11 settembre 2019 alle 12,30 e, a pena di esclusione, in uno dei seguenti modi: consegna diretta a mano o tramite terzi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e il giovedì dalle 15 alle 17; consegna tramite servizio postale.

A questo link, il bando integrale e gli allegati.