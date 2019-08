Trigone preso a bastonate, aggiornamenti dal Cestha: “Condizioni stabili, ma non ci sbilanciamo”

Lunedì mattina, 26 agosto, sulla spiaggia di Casalborsetti un uomo, probabilmente un turista, ha preso a bastonate un esemplare di trigone viola, che si era avvicinato al bagnasciuga per partorire. Solo grazie alla sensibilità di altri bagnanti, intervenuti fermando l’uomo, è stata impedita l’uccisione efferata dell’animale.

Ora il trigone si trova in sicurezza in una vasca del Cestha a Marina di Ravenna. “L’animale è stato gravemente ferito” – ci ha spiegato al telefono uno dei volontari. In un aggiornamento di oggi del Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat fanno sapere che la Trigone, rinominata Sole, è ora in “condizioni stabili – dichiarano i volontari – ma che non ci permettono di sbilanciarci, né posiviamnete né negativamente. Fondamentale sarà capire se riprenderà ad alimentarsi da sola, anche alla luce di un grosso ascesso che le è spuntato proprio sulla bocca, causato sempre dalle bastonate ricevute. Un quadro più dettagliato l’avremo sicuramente nella giornata di sabato”.

Ricordiamo che i trigoni non vanno disturbati e se viene avvistato vicino a riva è consigliato allontanarsi e lasciare che l’animale compia le sue attività, accoppiamento o riproduzione. Appena terminate ritornerà a largo. Sono dotati di aculeo sulla coda che può provocare fastidiose punture nelle persone. Ma l’animale può utilizzare l’aculeo per difendersi solo se avverte pericolo o viene toccato. Vietato ‘spiaggiare’ forzatamente l’esemplare. Solo nel caso in cui un’onda lunga porti l’animale a essere fuori dall’acqua lo si può aiutare a tornare immerso con l’aiuto di un piccolo bastone.