Parte la raccolta fondi per acquistare 3 lettini da donare alla Pediatria di Ravenna

Migliorare il confort e la sicurezza dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria di Ravenna. Questo l’obiettivo che si è data Fortunata Franchi, titolare del nido Crescere Insieme di via Lago di Garda, che ha dato vita dal nulla ad una raccolta fondi per acquistare 3 letti pediatrici da 0 a 4 anni per i piccoli pazienti del reparto.

Letti che attualmente non esistono: i giovanissimi ricoverati, se neonati, vengono posti nelle cullette prese a prestito dalla maternità, ma questo vale solo fino ai primi 40 giorni circa di vita. Poi, a disposizione ci sono i letti standard, che si possono trovare in qualunque reparto ospedaliero, troppo grandi e alti per dei bimbi di un anno e mezzo o due.

“L’idea è nata in modo estemporaneo – spiega Fortunata -: gestisco un asilo nido e due mesi e mezzo fa sono stata contattata dalla mamma di un mio piccolo utente, che aveva avuto un attacco convulsivo in seguito ad una febbre. Li ho accompagnati in ospedale e quando è stato suggerito il ricovero, è stato proposto alla mamma di tenere il bambino in braccio durante la notte, perchè il letto non era adeguato per ospitarlo. Mi è sembrata una cosa assurda. Ne va del benessere e del confort dei pazienti e delle loro famiglie”.

Da quell’esperienza è nato un lavoro di contatti, sia con i dirigenti Ausl che con la politica locale, per poter avere i letti adeguati in pediatria, cosa che alla fine ha dato vita alla campagna di raccolta fondi, patrocinata da Comune di Ravenna e Ausl Romagna, con il contributo di La Bcc e Cna Ravenna.

Hanno aderito 39 negozi, che ospitano l’urna dove poter inserire le offerte di chiunque voglia contribuire con una donazione al progetto. Urne che verranno ritirate l’8 novembre, quando verranno aperte alla presenza di un notaio, che certificherà la trasparenza di tutta l’operazione. Nel frattempo dovrebbe partire anche una omologa raccolta fondi online attraverso la piattaforma Ginger. Tutto il ricavato verrà poi donato alla pediatria per l’acquisto di questi tre lettini, che hanno un costo di circa 8.500 euro.

Questi i negozi in cui è possibile donare:

Sogno del Bambino di Ravenna

Sogno del Bambino Lugo

I 2, abbigliamento

LolliPop, scarpine

Bar Claudia

Farmacia Montanari

Foto Badessi

Pubblica Assistenza città di Ravenna

Amoa parucchiera

Edicola Sandra

Cipria abbigliamento

La Birba

Piadina in curva

Trattoria la Rucola

Rafló sapori di casa

Asilo nido Parini

Conad-Cofra Bassette

Scuola materna Bucchi

Pasticceria Vela Bianca

Pizzeria Ristorante Il Molinetto

Centro estetico ADA

Bar Centrale di Russi

Distributore ENI via Ravegnana.

Giro Giro Tondo cartoleria

Nonna Iride forno

Farmacia Gallina di Godo

Market Crai Porto Corsini

Bar Operaia San Pancrazio

La Piadineria Dopo sole

Pirilampo

Farmacia Bassette

Ciccio Pizza

Erboristeria Il Girasole

Parucchiera Virna e Morena

Libreria Momo

Macelleria Zaffi

La mimosa fiorista

EGO parucchieri

My Home di Cesena

Estetica Ely

Assicurazioni ITAS via le Corbusier Ravenna

Nido “Cescere insieme”

Taka Tuka, giocattoli